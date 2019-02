Antalet tonåringar i Dalarna som får remiss för könskorrigering ökar

Under det senaste decenniet har antalet personer med könsdysfori (människor som är obekväma i sin kropp och sitt tilldelade kön) som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt.

– Det är ungefär lika mellan könen, utom i åldrarna 18 – 29 år, där dominerar kvinnorna, säger Agneta Oredsson, överläkare på psykiatrin, Landstinget Dalarna.

I Dalarna behandlas idag 200 människor som upplever att de är obekväma i de kroppar de är födda i.

– Fördelningen av ärendena i Dalarna är 150 på vuxenpsykiatrin och cirka 50 på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inklusive vuxna personer som är klara med operationer och nu enbart har fortsatt behandling med könskonträra hormoner, berättar Agneta Oredsson.

Antalet personer som söker könsbekräftande vård är större än någonsin.

– Om detta kommer att öka? Ingen vet, men vi ser just nu en liten platå, ärendena ökar inte lika lavinartat som under de senaste åren. Jämfört med tidigare då det var mindre än tio per år.

Varför?

– Ingen som riktigt vet än. Jag tänker personligen att om vår tolerans för avvikelse och individualitet ökar kanske det inte blir lika viktigt att passa in i en tudelad norm, hur man ska vara som man eller kvinna, utan man hittar sitt eget sätt att leva och vara trogen sig själv.

De som söker kontakt med psykiatrin har en stark upplevelse av att vara födda i fel kön och lider av det.

– Könsdysfori är en oerhört djup känsla som rör ens identitet och ett allvarligt tillstånd om man inte får hjälp. Det är kopplat till allvarlig psykiatrisk ohälsa. Det finns all anledning att ta den här gruppen på allra största allvar. Det finns lång erfarenhet och forskning som stöder att hormonbehandlingar och även operation förbättrar livskvaliteten och den psykiska hälsan, säger Agneta Oredsson.

Hon tycker att det är bra att fler tar sina funderingar på allvar.

– Av dem som går vidare är det väldigt, väldigt få som ångrar sig, bara ett par procent. De flesta får också en god psykisk hälsa efter sitt könsbyte. Man upplever en stor lättnad.

Bland behandlingarna finns kirurgi, hormonbehandling, hårborttagning och röstbehandling. Enligt landstingens vårdguide 1177 så görs ett 50-tal könskorrigerande operationer i Sverige varje år.

Fakta

Innan patienten får genomgå en könskorrigering måste detta godkännas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Telefon 010-103 00 00 (fråga efter psykiatriska kliniken).

Kontakt också via telefonnummer 1177 Vårdguiden, könsidentitet och könsuttryck.