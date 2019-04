Så länge får du vänta på ambulansen i din kommun – de kräver snabbare utryckningstid: ”Det här är illa”

I fjol ryckte ambulansen i länet ut drygt 9 400 gånger vid olyckor eller sjukdom. Det blir drygt 25 utryckningar per dag.

I västra och norra Dalarna får befolkningen vänta längst på ambulansen. Det visar SOS Alarms egen statistik som tidningen begärt ut.

Vid tio av hundra utryckningar får de drabbade i Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro vänta längre än regionens egen maximala ambulansutryckningstid på 30 minuter.

– Det är så det ser ut. Inte bara hos oss utan i hela landet. I glesbygd är avstånden och därmed utryckningstiderna längre. Visst skulle vi vilja ha fler ambulanser. Men då skulle det kosta i resurser. Vi tittar nu på detta - hur vi bäst når flest, säger Fredrik Forselius - ambulanssjukvårdens chef i länet.

Region Dalarna har i dag som mål att 90 procent av alla larm ska ha en utryckningstid på maximalt 30 minuter. Utryckningstiden är tiden mellan första larm tills ambulansen är framme på platsen där patienten ska hämtas.

Statistiken visar att ambulansen i Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro inte når upp till regionens egna mål.

I Vansbro och Malung-Sälen kommer drygt 13 av 100 ambulanser senare än inom maxtiden 30 minuter.

Värst är situationen i Älvdalen där hela 22 ambulanser av 100 inte hinner fram inom en halvtimme. I fjol handlade det om för Älvdalens del om 60 ambulansutryckningar som inte kom fram i tid.

– Detta är inte bra alls. Det visar på vilka problem vi brottas med i "obygden". Vi har långa avstånd. Men folk blir sjuka. De har också rätt till ambulans i rätt tid, säger kommunalrådet Kjell Tenn (C).

Vi betalar till och med mer i skatt än vad de gör i tätortskommunerna

Situationen är en av flera realiteter som påverka kommunens samhällsutveckling negativt.

– Trygghet är viktigt för folk. Inte minst är det viktigt för att kunna locka fler invånare till kommunen, säger Kjell Tenn.

En enkel bilresa mellan centralorten Älvdalen och Idre tar normalt en timme och 40 minuter. Till Grövelsjön tar det 45 minuter extra. I geografiskt lilla Borlänge kommer 99,5 procent av ambulanserna fram i tid. I Älvdalen bara 77,4 procent.

– Vi vet att vi har långa avstånd och det i sig betyder långa restider. Men ändå, situationen är orättvis. Vi betalar också skatt här. Vi betalar till och med mer i skatt än vad de gör i befolkningsmässigt stora tätortskommuner. Ändå är samhällets service sämre hos oss, säger han.

Måste ta mer hänsyn till geografin

Kjell Tenn ser en anledning att uppvakta den nya regionledningen i frågan. Så som kommunerna i norra och västra Dalarna uppvaktade polismyndigheten om polisbristen.

– Man måste ta mer hänsyn till geografin. Inte bara ta hänsyn till var flest människor bor. Detta är frågor som vi i glesbygdskommuner försöker föra fram i alla sammanhang. Det är på tiden att regionens ledning börjar lyssna på oss, säger Kjell Tenn (C).

Noterbart är också att utryckningstiderna försämrades märkbart när ambulansen i Rättvik drogs in efter landstingets sparpaket 2015. Den ska nu återkomma som dagambulans.

Även i Gagnef har utryckningstiderna försämrats kraftigt de tre senaste åren.

Ambulanssjukvården i länet ska effektivisera sin verksamhet för sex miljoner. Samtidigt pågår arbetet med en ny ambulansutredning. Den nya politiska ledningen vill bland annat sänka utryckningstiden till 25 minuter för 95 procent av utryckningarna.

– De väldigt varierande utryckningstiderna är just ett problemområde vi har identifierat och vill göra något åt. Det handlar inte bara om kommuner, utan även om enskilda orter och kommundelar. I kommuner med bra utryckningstider kan en by samtidigt ha usel utryckningstid. Detta vill vi ändra på så att liv kan räddas. Vid livshotande tillstånd är tiden viktig, var än man bor i länet, säger regionråd Sofia Jarl (C).

Allt för att ambulanssjukvården ska bli bättre

Utredningens delrapporter ska presenteras med start i höst.

– Den har precis dragit igång. Som länsregion har vi nu ansvar för alla sjukvårdens och kollektivtrafikens transporter. Därför har vi chansen att samordna och utnyttja våra resurser bättre. Vi ska korta utryckningstiderna där de är som längst. Vi ska också se till att rätt resurser skickas till rätt plats vid rätt tillfälle. Allt för att ambulanssjukvården ska bli bättre och rädda fler liv, säger regionråd Sofia Jarl (C).