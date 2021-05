Hampus slutar som räddningschef – med många dramatiska minnen: "När Garveriet började brinna fick jag avbryta Larz-Kristerz"

Spelningen pågick för fullt på scenen i Grönlandsparken någon kilometer bort och det var fullt med publik.

– Jag fick gå upp på scenen och förklara att jag var räddningschef och att spelningen var inställd, men att det skulle bli en ny klockan 20:00 i Orrskogen istället, säger Per Hampus.

– Klockan var ju runt fem på eftermiddagen och jag kunde ju inte beordra utrymning av publiken, det hade kunde slutat illa. Det hela löste sig bra, Larz-Kristerz tackade för sig och publiken skingrades under ordnade former, fortsätter, han.

Tyvärr passade pyromaner på och tända på i skogen och på husvagnar och även hus

Per Hampus förklarar att branden var anlagd och de fick larm vid åttatiden på morgonen och hade släckt vid åtta på kvällen. Andra minnen från särskilda bränder är när det brann i skogen i Torgås den snustorra sommaren 2018 och den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

– Branden i Torgås härjade också under dansbandsveckan så jag kunde inte kommendera jourpersonal från Malung ditupp. Tyvärr passade pyromaner på och tända på i skogen och på husvagnar och även hus. Hade inte det ställt upp fullt av frivilliga så hade det inte gått att få bränderna under kontroll, säger Per Hampus.

– Vid branden i Västmanland var jag säkerhetsansvarig och det är utan jämförelse den största branden jag varit med om och är ett minne för livet.

Räddningschef Per Hampus började som deltidsbrandman 1980. Dessförinnan hade han under fyra rundor varit kock på FN-bataljoner i norra Sinai mot Suezkanalen. Tillbaka i Malung fortsatte han som kock och lagade mat på Rosengrens samtidigt med deltidstjänsten som brandman. I förlängningen av kockarbetet så blev han kommunens kostchef mellan 1994 och 2004.

– Jag har ingen dietistutbildning men äger sunt förnuft och äter gott och bra. Det ville jag förmedla till eleverna jag ansvarade för som kostchef. Kommunens budget för skolmaten steg men jag förklarade att det är bättre att de äter mat som är lite dyrare än att vi serverar billig blodkorv och kanske hundra av gymnasiets 600 elever äter på skolan.

Vi inom räddningstjänsten har räddat många liv innan ambulansen hinner fram

Det var som kostchef och deltidsbrandman som dåvarande kommunalrådet Kurt Podgorski kallade in per Hampus till ett möte 2004.

– Han sa att nu skulle kommunen anställa en ny räddningschef och att jag skulle söka. Och så blev det, säger Per Hampus.

Under alla år som han arbetat inom räddningstjänsten så har det varit mycket dramatik. Både tråkiga och roliga saker har inträffat.

– Jag är ju från Malung och värst är ju när det sker dödsolyckor och särskilt då man känner de personer som förolyckats och även känner till de anhöriga. Då är det extra tungt, säger Per Hampus.

– Men roligast är när man varit med och räddat liv. Sedan 2008 har vi på räddningstjänsten hjärtstartare i bilarna och när vi åker på IVPA-larm, det står i för I Väntan På ambulans, och vi inom räddningstjänsten har räddat många liv innan ambulansen hinner fram och tar över. Det känns så klart bra att veta att insatsen har varit livräddande, fortsätter han.

Jag har ett par erbjudanden om annan sysselsättning som jag går igenom

Men nu är det snart dags för 67-årige Per Hampus att pensionera sig som räddningschef. Vid årsskiftet för någon annan ta över.

– En av den nya räddningschefens viktigaste uppgifter blir att medverka så att vi får övernattningslägenheter mellan brandstationen i Lindvallen och flygplatsen i Sälen och Stötens skidanläggning. Som det nu är tar det 40 minuter att åka från Lindvallen dit och det är inte acceptabelt.

Vad den avgående räddningschefen ska göra efter pensionen är han lite hemlighetsfull med.

– Jag har ett par erbjudanden om annan sysselsättning som jag går igenom, men mer vill jag inte säga eftersom ingenting är bestämt ännu, säger Per Hampus.