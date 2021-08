Han söker meningen med livet

Jonstad bor sedan drygt fem år i byn Arkhyttan i Stora Skedvi, Säters kommun, en nejd med livaktiga jordbruk, en del stora gårdar, en trakt med varierande åkervidder, beteshagar och skogar.

Efter flytten från Stockholms innerstad vill Jonstad med denna nya bok förmedla tankar och reflektioner om det nya livet, hur han, hans sammanboende Sofia och deras två barn, levt under dessa år, hur liv och livsmål, tankar och föreställningar förändrats och utvecklats under dessa år – och – hur det gick med drömmarna om en annan slags, från Stockholmlivet väsenskild, tillvaro.

David Jonstad är journalist och författare. Han har tidigare gett ut de tre böckerna Vår beskärda del, Kollaps och Jordad under åren 2009-2016.

För Dala-Demokratens läsare är han känd som en återkommande krönikör med tankar om lantligt liv och personlig utveckling. Mycket av det Jonstad har skrivit har en civilisationskritisk karaktär, en tvekan och oro inför en urbanisering som gått galopperande fram över västvärlden sedan 1800-talet med tilltagande intensitet under senare decennier.

Han är inte ensam bland författare att pröva ett liv som innebär flytt från stad och människomyller; Carl Jonas Love Almqvist försökte under 1820-talet att leva lantbrukarliv i Värmland, Vilhelm Moberg köpte och drev under trettiotalet ett jordbruk i Sörmland och några av trettiotalets proletärförfattare flyttade ut till de omtalade ”syrentorpen”, i vart fall för några år.

Egentligen är det i samma anda som sjuttiotalets ”gröna-vågare”, som Jonstad och hans familj skapar sig sin nya tillvaro, mindre av lönearbete, dock med en, närmast helt nödvändig bas i detta, men sedan mer av egenodling av potatis och mängder av olika grönsaker, frukter, bär och en mindre djurhållning, som ger kött från familjens får och höns, ägg från höns och ankor.

Jonstads bok ger en behaglig blandad av beskrivning av det nya livet, hur man utvecklar sina byggprojekt och odlingar, sitt djuranskaffande, sina ofta nära och goda relationer till sina grannar, ofta bönder med långa släkttraditioner i bygden och tankar om hur livet borde levas, ja, hur det kanske måste levas i framtiden för att jorden skall kunna klara en ständigt växande befolkning.

Läsaren följer årets gång, årstidernas växlingar, nya utmaningar och lärospån, så som livet alltid levts av människor i nära kontakt med jorden, med allt som myllrar och lever.

Jonstad kan finna stillhet och ro i att betrakta en liten damm med grodyngel, upptäcka dykarbaggar mot djupare delar, notera de färggranna vattenödlorna som simmar omkring likt minidinosaurier.

Mycket i det han skriver speglar en reflekterande hållning till ett liv i närheten av djur och växtlighet, en meditativ hållning till liv och tillvaro. Detta kräver dock självfallet förutom den omtalade basen i ett lönearbete, att man drar ned på sina och familjens krav i vardagen, det som lite slarvigt ibland benämns ”standard”.

För grannar som arbetar hårt på sina jordbruk, sina mjölkgårdar och grisuppfödningar, som har det som sin enda försörjningsbas, de som skall föda och försörja städernas och industriernas folk med mat, går det naturligtvis inte att leva så. Men vem säger att alla måste leva lika? Självfallet är det inte och kommer aldrig att bli så.

Lite imponerad är jag över att Jonstad med familjens lilla nyförvärvade och rätt arealfattiga torp så snabbt lyckas komma i god kontakt med människor i trakten.

När jag läser Jonstads bok tonar hela tiden fram en textrad från en gammal amerikansk slagdänga; the best things in life are free. För det ligger mycket i det, det är i det lilla, enkla, ofta penningfria livet och upplevelserna, de mest bestående värdena finns, en vårlig utflykt till fågelmarkerna, en skidtur i gnistrande snö eller bara en stund av meditativ stillhet på en stubbe i en åldrad skog.

Lite imponerad är jag över att Jonstad med familjens lilla nyförvärvade och rätt arealfattiga torp så snabbt lyckas komma i god kontakt med människor i trakten. Många ställer upp och hjälper den unga stockholmsfamiljen med byggnation och djurskötsel.

Alldeles särskilt ovanligt är det nog att David Jonstad snabbt tas upp i ortens jaktlag. Storstadsbon blir jägare! Det finns partier i texten, särskilt ett avsnitt om kvällens väntan under råbocksjakten i augusti som har starka, rent naturlyriska kvalitéer men i en del annat om jakt anser jag – som själv jagat under många år – att det blir lite för mycket om sönderskjutna lungor och annan vävnad, om tarmar som väller ut och huvuden som skalas på kött för att sågas uti till hornbärande troféer.

Här tror jag faktiskt att författaren skriver för en storstadspublik och inte minst för sina gamla vegovänner i storstaden vill briljera med detta inslag i sitt nya liv. Nu jäklar – är jag lantbo på riktigt!

Särskilt svårt har jag för Jonstads försvar av trofésamlandet, att sätta upp horn och andra kroppsdelar från döda djur sker nog inte av respekt och tacksamhet för att man fått döda och förtära djuret – det är ett resonemang som hör hemma hos naturfolk för vilka allt levande är djupt besjälat – utan det handlar mest om att skapa sig statusmarkörer och i bästa fall, minnen av lyckade jakttillfällen.

Men – samtidigt – är det kanske ett förståeligt sätt för Jonstad att smälta in i sin nya miljö, att nå acceptans bland sina nya grannar och vänner.

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Meningen med landet - Min väg till ett jordat liv

av David Jonstad

Utgiven av Ordfront förlag