Handelsbanken stänger kontor i Orsa – flyttar verksamheten till grannkommunen: ”Den fortsatta relationen är viktig”

Det var i höstas som Handelsbanken gick ut med att man skulle stänga 180 av 380 kontor i Sverige.

Orsaken till att man väljer att slå samman verksamheter är att kunder i dag inte nyttjar kontoren i samma utsträckning som tidigare.

Anette Skoglund, kontorschef i Orsa, berättar att det nu är klart att kontoret i Orsa ska slås samman med Mora.

– Vi är två personer som arbetar här på kontoret. Rent praktiskt för oss kommer jag, och min kollega, behålla alla våra kunder när vi flyttar in på Morakontoret. Det är så banken har valt att göra. Den fortsatta relationen är viktig, betonar Anette Skoglund.

Sista dagen som kontoret i Orsa kommer ha öppet blir den 28 maj. De började kommunicera ut detta under måndagen till kunderna. Dels via brev, dels via telefonsamtal.

Hur har reaktionerna varit?

– Överlag så har det varit ganska väntat. Folk är ändå lättade och positiva, eftersom vad man tycker är allra viktigast är att jag och min kollega följer med i flytten och förblir kontaktpersoner. För många innebär det ingen större skillnad om vi finns i Mora eller Orsa, förklarar Anette Skoglund.

Man kan tänka sig att de som drabbas primärt av flytten är äldre som inte har möjlighet att ta sig till Mora. Det är dock inget Anette märkt av ännu.

– Vi har ju äldre i dag som använder färdtjänst för att besöka oss. Jag antar att de kan åka en något längre sväng till Mora. Men det är klart att för vissa blir det en större förändring, reflekterar Anette.

Hur känner du kring flytten?

– Jag tycker att det ska bli spännande. Dels får man flera kollegor, dels får man lära känna nya kunder utöver de man tidigare har haft. Kunderna får också fler kontaktmöjligheter. Det är klart vi har varit ganska sårbara på kontoret med bara två anställda, säger Anette.