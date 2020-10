Hans Bergström: Vi kan diskutera skolan utan grova personangrepp

Björn Sandmark: Stoppa vansinnet med vinstdrivande skolor

Sandmark återger korrekt den kampanj jag drev under 1990-talet på Dagens Nyheter, som ansvarig för ledarredaktionen, mot flumskolan. Den fick ett enormt gensvar bland både lärare och föräldrar. Dess budskap stöddes också av Lärarnas Riksförbund, som på den tiden ville ha ordning i skolan och kunskapsinriktning. Men så lägger Sandmark till att mitt syfte med kampanjen var ”att tjäna pengar”, eftersom jag långt senare gifte mig med IES´ grundare. Fakta är att jag inte ens kände till existensen av Engelska Skolan när jag drev DN-kampanjen.

Min syn var djupt präglad av en bildningssyn som en gång var gemensam för liberaler och socialdemokrater; min socialdemokratiske far var ordförande i skolstyrelsen och för hans generation var det centralt att ordning och kunskapskrav skulle prägla skolan även när de lägre samhällsklasserna för första gången fick tillgång till längre utbildning.

Sandmark kastar ur sig att min sedermera hustru Barbara ”var en missnöjd konservativ språklärare som inga elever lyssnade på längre. Så hon hoppade av och köpte Engelska Skolan”. Fel i varje led. Barbara köpte inte Engelska Skolan utan grundade den 1993 och förde den till framgång utan att ha några pengar, bara sin övertygelse och sin drivkraft som kvinnlig eldsjäl.

För att få ekonomin att gå runt tiggde hon ihop möbler och städade som rektor skolan själv på helgerna. Starten av Engelska Skolan skildras i boken ”Tough Love” (Ekerlids förlag, 2018). Formuleringen om Barbara som lärare har ingen annan grund än en illvillig önskan att såra och att förolämpa.

Sandmark påstår att Internationella Engelska Skolan ”dränerar skolan och eleverna på pengar”. Fel – IES erhåller flera tusen kronor mindre per elev än om samma elever hade gått i en kommunal skola.

Den ordning och studiero som präglar IES-skolorna visar sig ha särskilt stor betydelse för elever med lågutbildade föräldrar. Hela 41 procent av IES´ elever har för övrigt utländsk bakgrund, mot 26 procent i snitt för skolor i Sverige.

Man har drivit fram sekretess för betyg och lärares utbildning i syfte att dölja glädjebetyg och många obehöriga lärare, påstår Sandmark. Fel igen. IES har högre andel lärare med kvalificerad lärarexamen än snittet för svensk skola, många från länder med en lärarutbildning som är överlägsen den svenska, som från Kanada. Vi har verkat för bättre informationssystem om skolorna, inte sämre.

Nyligen publicerade professor Henrik Jordahl och fil. dr. Gabriel Heller-Sahlgren en studie av skolors ”value added”, hur mycket olika skolor adderar till sina elever resultat mellan årskurs 6 och årskurs 9 i grundskolan. Studien visar, efter kontroll för alla möjliga bakgrundsvariabler, att Internationella Engelska Skolan har en större positiv skoleffekt än såväl kommunala skolor som andra friskolor (däribland dem som Sandmark omfamnar).

Internationella Engelska Skolan har detta läsår ca 28 000 elever i 39 skolor i Sverige. Över 200 000 registreringar finns i köerna för att få en plats under kommande år. Föräldrarnas dom är klar: man vill ha den ordning och den tydliga riktning i skolan som IES representerar.

Björn Sandmark tillhör skaran av ”reformpedagoger” som står för en annan uppfattning om vad som ger en god skola. Min uppfattning är att det väsentligen är detta paradigm, med avskaffad vuxenauktoritet och oklar kunskapssyn, som har sänkt svensk skola.

Vi borde kunna diskutera dessa olika grunduppfattningar utan att hemfalla åt förtal, felaktigheter och råa personangrepp. För detta finns ett utmärkt uttryck på engelska: ”You can disagree without being disagreeable.”

Hans Bergström, f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter, gift sedan 2001 med Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan.