Här är Brages osannolika matchhjälte – i höstrusket: "En match för islänningar"

Brage var länge illa ute på Vikingavallen i Täby under måndagskvällen. Laget tog visserligen ledningen genom Bjarni Mark Antonssons nick i den elfte minuten; men tio minuter in i andra halvlek hade Frej vänt matchen via vackra mål av Moustafa Zeidan och Pedro Ribeiro.

Men Mattias Liljestrands kvittering – ur misstänkt offsideposition – i den 62:a minuten gav IKB kontakt. Och när ställningskriget stod och vägde klev så Bjarni Mark Antonsson fram på nytt, och skickade in 3–2 till Brage med fem minuter kvar att spela av ordinarie tid.

– En magisk känsla! När jag gjorde två mål i en match senast? Kanske när jag var 17 år, det var längesen, skrattar Bjarni Mark Antonsson när Sporten möter honom på ett regnigt Vikingavallen efter superdramat.

Just vädret tycktes inte bekomma islänningen.

Regnet, kylan, blåsten – Vikingavallen var hemmaplan för Bjarni Mark Antonsson.

– En match för islänningar, säger han och drar handen genom det dyblöta håret.

– Det hade gärna fått vara ännu kallare. Desto kallare, desto bättre.

Brages hårt arbetande defensive mittfältare fick en ny kollega i Oscar Lundin i avstängde Seth Kanteh Hellbergs frånvaro. Brage saknade dessutom skadade Kristian Andersen (släpande anfallare) och avstängde ytterbacken Pontus Hindrikes.

– Vi fick ändra vår spelmodell med så många borta. Vi höll kanske inte i bollen lika bra som när Andersen spelar. Både han och Seth är ju bra på att vårda bollen, så omedvetet blev vi kanske lite rakare.

Det var 4–4–2, raka rör och en klassisk Bragefotboll som vann alla tre poängen i Täby.

– Jag är nöjd med segern, inget annat. Det var inte vackert, men det handlar inte om att spela den finaste fotbollen. Det såg vi mot Degerfors senast då vi var bättre än vi var mot Frej, men ändå förlorade. Sen tycker jag att Frej är ett riktigt bra lag som borde ligga högre i tabellen än de gör. Det säger mycket om vår karaktär att vi vänder på matchen, vi slutar aldrig att tro, säger Antonsson.

Det galna Superettandramat går vidare.

Medan Frej kämpar för att undvika nedflyttning har Brage gett sig själva en rejäl allsvensk chans med fyra omgångar kvar. Borlängelaget är trea med 47 poäng, samma antal som J-Södra (2:a) och Varberg (4:a) har. Mjällby leder serien på 48 poäng och möter J-Södra på bortaplan på tisdagskvällen.

– Drömmen lever än. Vi har tolv poäng kvar att spela om. Det är knappt värt att prata om tabellen, säger Bjarni Mark Antonsson.

– Men vi hade två raka förluster inför den här matchen, och det kändes inte bra. Så den här segern var väldigt viktig för oss.

Matchfakta/Superettan

IK Frej-IK Brage 2–3 (0–1)

Mål: 0–1 (11) Bjarni Mark Antonsson, 1–1 (45) Moustafa Zeidan, 2–1 (54) Pedro Ribeiro, 2–2 (62) Mattias Liljestrand, 2–3 (85) Bjarni Mark Antonsson.

Varningar, IKF: Kim Skoglund (32), Jon Birkfeldt (42), Jean Carlos De Brito (90+2). IKB: Oscar Lundin (44), Jonathan Morsay (69), Robin Sellin (76).

Domare: Antti Kanerva.

Publik: 826.

IK Brage på Vikingavallen: Adrian Engdahl – Alexander Zetterström, Carlos Garcia, Mattias Liljestrand, Benjamin Hjertstrand – Robbin Sellin (81), Bjarni Mark Antonsson, Oscar Lundin, Jonathan Morsay – Christian Kouakou (87), Anton Lundin (81).

Ersättare: Peter Rosendal (mv), Simon Stenberg (81), Jonathan Lundbäck (81), André Kamp, Alexander Ekblad (87), Pontus Jonsson, Lukas Hiltunen.