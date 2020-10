Här är byn där det bor en konstnär i varje hörn – nu väntar hel vecka av utställningar: "Som ett konstnärskollektiv fast vi bor på olika håll"

Keramik, skulpturer och textilkonst – det råder knappast någon kreativitetsbrist på Åkerö i Leksand.

Byn har under århundranden varit känd för att locka till sig konstnärer, en tradition som ännu inte brutits.

Nu bjuder flera av dem in till utställningar under den stundande formveckan.

– Det är så härligt – som ett slags konstnärskollektiv fast vi bor på olika håll, säger keramikern Eva Holmberg.