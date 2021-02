Här är Jon Knuts mäktiga milstolpe – och landslagsdröm: ”Tror fortfarande det är möjligt”

I en tid när klubbkänslan sägs vara död och spelare byter lag i samma takt som vi andra byter däck på bilen står nu Jon Knuts, 30, på tröskeln till en mäktig milstolpe: tas han ut till matchtruppen mot Örebro på lördag kväll noteras centern för sin 600:e officiella match med Leksands IF.

– Jag har väl varit för dålig för att ta nästa steg, skrattar Jon Knuts så att glipan efter en utslagen tand blir synbar.

En passande look för en hockeyarbetare, tänker jag samtidigt som vi kikar på listan som förkunnar att den där isknegaren från Västerdalarna har gjort fler LIF-matcher än hans nuvarande andretränare Mikael Karlberg (576), tripple VM-vinnaren Jonas Bergqvist (575), klubbikonen Dan Söderström (525) och förre kedjekamraten Jesper Ollas (540).

Visserligen färre än Niklas Eriksson (721), Magnus Svensson (664) och Jens Nielsen (662) – men samtidigt den dalkarl som gjort flest matcher, bakom två smålänningar och en dansk*.

– Jag hade aldrig kunnat förutspå att jag skulle spela 600 matcher första gången jag drog på mig tröjan, säger Jon Knuts när vi slår oss ned på en lunchrestaurang i Leksand för att se tillbaka på matcherna han spelat – och de som ligger framför.

Tilläggas bör kanske att dagens leksingar spelar fler matcher per grundserie (52–55 i Knuts fall) jämfört med vad Dan Söderström (28–36) eller Jonas Bergqvist (36–46) gjorde.

Slumpen och hårt jobb har tagit mig hit

Men ändå, Jon Knuts resa med Leksands IF är lika slumpartad som oväntad. Han kom inte in på ishockeygymnasiet i Leksand utan började på byggprogrammet i Malung, när han som A-lagsspelare i MIF en dag sent blev inkallad till en J18-match mot Häradsbygden.

På läktaren satt LIF:s J20-tränare Niklas Eriksson och Christer Olsson och såg Jon Knuts hålla hov.

Läsåret därpå fick han börja på ishockeygymnasiet med 92:orna och från den dagen såg Jon Knuts aldrig tillbaka: en säsong i J18, en i J20 och så steget upp i A-laget under sitt tredje år i föreningen.

– Mycket är slump i idrott, för det finns jättemånga skickliga spelare i Hockeyettan och lägre som aldrig får chansen på högre nivå. Vissa har flyt med tillfälligheter och gör kanske bra säsonger när kontraktet ska omförhandlas, säger Jon Knuts och fortsätter:

– Slumpen och hårt jobb har tagit mig hit.

Hårt arbete har blivit Jon Knuts signum som seniorspelare. Visst fanns det en tid när han öste in poäng som junior, och han gjorde faktiskt två mål i SM-finalen mot Brynäs 2010 när Leksand vann sitt senaste J20-guld.

Men ganska tidigt insåg han sin tekniska begränsning. En insikt som sannolikt gjort honom så här pass långlivad på elitnivå.

Leksands IF har förvisso haft epitetet ”Lirarnas lag” genom åren. Men 2000-talet hör grovjobbaren till, och Jon Knuts är på många sätt symbolen för ”Krigarnas lag”.

Revolutionen som kom att omdana klubbens hela identitet kan sägas ha inletts för drygt tio år sedan när den första ”Krigarkedjan” med Jesper Ollas, Johan Hägglund och Johan Eneqvist parades ihop. Därefter har olika konstellationer av hårt arbetande ishockeykrigare fortsatt att skörda blåvita framgångar med sitt uppoffrande slit.

På hösten 2017 parade Markus Åkerblom ihop Jon Knuts med Martin Karlsson och Tobias Forsberg, en lina som redan i första bytet satte tonen med tre rejäla tacklingar.

I dag har Knuts och Karlsson sällskap av Fredrik Forsberg.

– Jag fick en fråga en gång om vilka spelare jag helst skulle vilja spela med, och svarade blixtsnabbt Martin. Martin plus den spelare tränaren parar ihop oss med. Det blir inte bra annars, säger Jon Knuts och utvecklar:

– Jag spelade ihop med Carter Camper och de när Marek (Hrivik) var borta en match, men det känns inte som att jag kommer till min rätt då. De vet inte var de har mig, och inte jag dem. Med Martin så vet både han och jag var vi har varandra, och laget vet vad de får av oss.

Att hela tiden veta vad som förväntas av en och vilka krav han själv kan ställa på sina medspelare är också en förklaring till varför Jon Knuts har blivit så varaktig i LIF, enligt honom själv.

– Tryggheten i formationerna har gjort sitt till. Först spelade jag mycket med Tobbe (Forsberg), och sen kom Martin in. När Tobbe sen skadades så klev Jesper (Ollas) in i vår lina vilket också kändes som en ”perfect match”. Att få spela med likasinnade har gjort att jag inte har behövt söka en kemi med lagkamraterna under alla år. Den har funnits där nästan från start.

Jon Knuts tycker inte heller att det blir tråkigt att spela en mer primitiv hockey med hårt jobb, mycket skridskoåkning, bök och stök i sarghörnen.

– Äh, vill jag göra en ”klubba-skridsko”-dragning så gör väl jag det som omväxling bara, säger han och skrattar.

– Det är inte tråkigt att göra det man är bra på, för det är nog få lag i ligan som vill möta oss på isen. Sånt får man höra från lagkamraterna på träning ibland: ”Åh, ska vi möta er igen?”.

Ett erkännande i det lilla för en hockeyarbetare som Jon Knuts. Visst är det alltjämt så att poängspelare som Carter Camper, Marek Hrivik och Peter Cehlarik byts in när väl Knuts kompani väl har kämpat fram en tekning i offensiv zon.

Men pucken ska komma dit också, så att l a g e t Leksands IF kan maximera sina styrkor och bli framgångsrikt.

En vinter som den här, när Leksand gör sin kanske bästa säsong på 2000-talet och har häng på direktplatserna till slutspelet, är det inte särskilt svårt att bliva vid sin läst.

– Vi vet om att vår kedja är ganska viktig för laget. Är vi inte på tårna eller har en bra match så brukar det avspegla sig på hela lagets prestation.

Visst har det funnits tillfällen i karriären då även Jon Knuts har övervägt sin position som rollspelare. Säsongen 2014-15 lämnade han till och med Leksand i SHL för allsvenska Malmö.

Det är första gången man sitter i februari och inte har ångest

– Det var en sejour då jag ville testa att bli mer produktiv. Men det gick varken som jag eller Malmö hade hoppats, och dessutom gick jag en del skadad. Samtidigt gick Leksand tungt i SHL och mina tankar var kanske mer med dem än i laget jag spelade för.

Om det inte stod klart sedan tidigare gjorde utflykten till Skåne det nästan plågsamt uppenbart för Jon Knuts att han var leksing i själ och hjärta.

– Jag har ju hållit på Leksand sen jag var liten, så det kändes aldrig helt rätt i Malmö. Jag brann inte på samma sätt för dem som för Leksand. Å andra sidan kanske jag inte gav det chansen tillräckligt länge.

Kontraktet bröts och Jon Knuts återvände till Leksand efter bara åtta spelade matcher för Redhawks.

– Men det är inget jag ångrar. Hellre att testa på och döda nyfikenheten än att sitta här som 30-åring och tänka att jag borde göra nåt annat.

Här och nu finns ingen anledning att se tillbaka. Efter tjugo år av hjärtskärande uttåg blandat med euforiska återtåg behöver inte Leksand oroa sig för att rasa ur.

I vår står kampen snarare mellan en topp sex-plats (direktplats till SM-kvartsfinal) och placeringarna sju till åtta (åttondelsfinal).

– Det är första gången man sitter i februari och inte har ångest. Alltså, varför ha ångest när vi ligger sjua? Vi spelar rolig hockey, har mycket puckinnehav och min egen lina funkar bra. Det är skitroligt att spela för Leksand just nu.

Jon Knuts kommer att fortsätta spela för Leksand i åtminstone två år till. Kontraktet går ut efter säsongen 2022/23, och håller han sig frisk och får fortsatt förtroende kan han redan då passera Niklas Erikssons rekordnotering som tidernas meste leksing (utöver grundseriematcherna krävs då ytterligare åtta SM- eller kvalmatcher).

Jag har svårt att se mig själv spela på 70 procent

– Jag kan absolut se mig själv avsluta karriären i Leksand, men i den här branschen vet man aldrig. Gör jag en dålig säsong, blir skadad och ifrågasatt är det inget som säger att jag får stanna. Men så länge det känns så här bra kan jag se mig spela några år till.

Kan Knuts likt några andra hockeyspelare hålla upp i 40-årsåldern (likt Luleås Karl Fabricius och Frölundas Joel Lundqvist) skulle han till och med kunna nå smått sanslösa 1 000 matcher.

Men en match i taget.

– Ja, det är nog bäst så. För i den här rollen jag har... Det är ”all in” i varje byte som gäller, och det kostar på. Det kommer att komma en tid när man inte kan gå på lika hårt längre, och jag har svårt att se mig själv spela på 70 procent även om det kanske ser ut så ibland redan nu (skratt).

Däremot kan han som center i fjärdekedjan optimera sin roll till 100 procent. Och trots att han numera hör till veteranerna i laget när fortfarande Jon Knuts en dröm om Tre Kronor.

Ett av flera incitament (SM-guld med Leksand är ett annat) som driver honom framåt.

– När man är ung så vill man göra massa poäng. Med tiden lär man sig vilka styrkor man har och vilken väg som är bäst att gå. Det skulle gå att bli landslagsspelare i den här rollen jag har, säger Jon Knuts och avrundar:

– Det är väl mer en dröm jag har än en målbild. Jag kan inte sträva efter att göra 40 poäng per säsong, utan får i stället se till att ”maxa” min prestation i den roll jag har i laget. Då tror jag faktiskt att landslaget fortfarande är möjligt, även om jag nu har passerat 30.

*Källa: Boken Leksands IF 100 år (utgiven 2019). Som officiella matcher räknas seriespel, SM, kvalspel samt Europacupen/Europaligan.

Fakta/Jon Knuts

Ålder: 30.

Familj: Sambon Malin Helmersson samt sönerna Malte, 5, och Manne, 2.

Position: Center.

Moderklubb: Malungs IF.

Meriter i urval: Har varit med och spelat upp Leksand i SHL vid tre tillfällen: 2013, 2016 samt 2019. JSM-guld 2010. Utsågs 2019 till LIF:s 57:e bästa spelare genom tiderna på Sportens 100-lista.

Aktuell: Spelar sin 600:e LIF-match mot Örebro på lördag kväll.

Röster om Jon Knuts

Martin Karlsson, mångårig kedjekamrat i Leksands IF

– Att han spelat 600 matcher är jäkligt stort, och Jon betyder otroligt mycket för den här föreningen. Han har stannat kvar under alla tuffa år och varit med på resan som har tagit Leksand tillbaka där vi hör hemma.

– Man vet alltid vad man får av Jon, och han offrar sin kropp hänsynslöst ute på isen. Det ser du efter matcherna när han är omplåstrad på händer och fötter efter alla skott han har täckt.

Thomas Johansson, general manager i Leksands IF

– Jon är en spelare som underkastar sig det hårda jobbet till 100 procent varje dag. Han är både en lagspelare och kulturbärare för Leksand, och en viktig kugge för oss.

– Att göra 600 matcher för samma klubb i dag är anmärkningsvärt. Det är väl kanske inte ett utdöende släkte av spelare, men nästintill.

Niklas Eriksson, Leksandslegendar, nu tränare i Örebro Hockey

– Jag och Per Bäcklin (tränare Leksands J20) fick ett tips om Jon Knuts från Uffe Skoglund när Knuts spelade i Malung. Vi åkte dit och såg en match där Jons skridskoåkning stack ut. Vi tog honom till Leksand och han gjorde succé från dag ett.

– Det är häftigt med spelare som har gått andra vägar än den spikraka. Jag unnar honom all framgång och Jon är verkligen en förebild för alla unga spelare ute i landet.