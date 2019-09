Här är låtarna som ska ta dalahoppen vidare i Idol på fredag: "Visa vad jag går för"

Tusse var inte nöjd med sin insats i fredagens Idol-avsnitt. Så denna vecka hoppas han på revansch.

– Hoppas min sång kommer fram lite mer än vad den gjorde i går, så jag får visa vad jag går för, sa "Tusse" till tidningen på lördagen.

Temat nu är "Genombrottshits" vilket innebär låtar som stora stjärnor har slagit igenom med. Dalaidolerna har efter det valt vilka låtar som förhoppningsvis ska ta dem vidare i programmet även denna fredag.

Falubon Hampus Israelsson ska göra Victor Leksells "Tappat" medan Tusse Chiza från Tällberg ska ta sig an Whitney Houstons "How Will I Know".

Veckans Idol-avsnitt sänds på fredag klockan 20.00 i TV4.