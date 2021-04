Här är Leksandstalangens genombrott – i det tysta: ”Jag vet min plats”

18-årige Isak Rosén har redan hyllats och fått relativt mycket speltid för sin ålder. Hans jämnårige lagkamrat Arvid Eljas, som fyller 18 i juni, SHL-debut uppmärksammades även den – och Erik Hedlund, 19, fick speltid i en handfull matcher på hösten.

I A-laget har förstaårssenioren Nils Åman och sistaårsjunioren Emil Heineman etablerat sig redan i duons första säsong efter J20-tiden.

Lite i skymundan har Jesper Kandergård, 19, spelat 42 grundseriematcher den här säsongen och fått ett genombrott i det tysta på seniornivå.

– Jag har väl inte stuckit ut så mycket, kanske. Jag är mer en sån spelare som är pålitlig och gör jobbet. Samma sak i J20-laget. Dit blev jag uppflyttad en säsong tidigare än mitt ”riktiga” J20-år, och det är väl ett kvitto på att man har gjort nåt bra, säger Jesper Kandergård.

– För två år sen var jag assisterande lagkapten i J20 och förra året var jag kapten. Som ledarfigur känner jag mig omtyckt i gruppen, även om jag inte sticker ut utåt sett.

Det är sån du är?

– Ja, jag gör väl inte de här flashiga grejerna (skratt). Det är inte min stil.

Förutom när Jesper Kandergård gör mål i SHL, vill säga.

Hans två fullträffar den här säsongen har varit högkaratiga: som när han vann tillbaka pucken med en offensiv tackling i bortasegern mot Frölunda och avslutade med ett backhandskott i krysset. Eller när hans vackra direktskott i krysset gav 2–1 mot Djurgården häromsistens i en match som LIF till slut vann på Hovet.

– Haha, ja, de få mål jag har gjort har varit snygga.

Grannlåten till trots är det ändå som grovjobbare Jesper Kandergård har gjort sig ett namn den här vintern. Tränaren Björn Hellkvist kallar honom för ”en yngre version av Jon (Knuts) och Martin (Karlsson)” – två av Leksands veteraner i ”Krigarkedjan” som Kandergård har spelat ihop med då han ”vikarierat” för tredjelänken Fredrik Forsberg.

Den här säsongen har jag flera gånger tänkt att mina dagar har varit räknade

– Det är jätteroligt att höra den jämförelsen, för Jon och Martin är såna som gör det hårda jobbet varje dag och har väldigt hög status i laget. Sen tycker jag inte bara att de kör och sliter, utan att de också är betydelsefulla offensivt.

Den spelskicklige centern Kandergård är emellertid noggrann med att poängtera att han inte ”bara” kan jobba hårt. När Patrik Zackrisson var avstängd i tre matcher i mitten av mars tvekade inte Björn Hellkvist inför att flytta upp sin unge värmlänning i kedjehierarkin.

– Jag gillar väl egentligen inte att höra att jag bara ska spela boxplay och täcka hemåt. Men samtidigt är det lätt hänt när jag får den här rollen och gör det bra. Framöver siktar jag dock på att bli en tvåvägscenter.

Samtidigt skulle Arvikasonen aldrig komma på tanken att beklaga sin något perifera roll som extraforward eller center längre ned i hackordningen. Att ens få vara en del av ett guldjagande Leksand är stort nog för en grabb som tog studenten i fjol.

– När folk har varit på väg tillbaka från skador och avstängningar den här säsongen har jag flera gånger tänkt att mina dagar har varit räknade. Men hittills har jag antingen konkurrerat ut folk eller så har nån annan blivit skadad, så det har löst sig med speltid, säger Jesper Kandergård och fortsätter:

– Förhoppningsvis har jag förtjänat den också.

Vi får se var det landar, men det vore optimalt att få stanna kvar här

Uppenbarligen, även om Jesper Kandergård inte skulle uttrycka det i lika tydliga ordalag.

– Jag tycker det är viktigt att veta sin plats. Jag tror inte för mycket om mig själv utan vet vad jag behöver jobba på och vad som krävs av mig.

Under tiden fortsätter Jesper Kandergård att göra sitt jobb i byte efter byte, och hoppas få vara en liten men viktig del av laget även när slutspelet drar i gång på söndag. Alldeles oavsett så bygger han vidare på en tradition av Arvikaspelare i Leksand: från de la Rose-bröderna Erik och Jacob, via Mikael Johansson och Johan Olofsson till Oskar Lang.

– Jag hade faktiskt Oskars pappa som tränare i TV-pucken och hans mamma som lärare i tre år. Det är en trygghet att ha honom här.

Vore det inte mer naturligt för er med Färjestad?

– Man kan ju tycka det, men jag var klar för gymnasiet i Leksand innan man skulle till att börja söka. Känslan är också att de (FBK) plockar spelare från mer närliggande Forshaga och Hammarö.

Så Jesper Kandergård skulle mer än gärna åka till Karlstad och besegra ”spöklaget” Färjestad – LIF har inte vunnit i Värmland sedan 2013 – kanske redan i en eventuell slutspelsserie senare i vår.

– Det vore drömmen för mig att få åka dit ner och tvåla till dem, säger Jesper Kandergård som sitter på ett utgående kontrakt men hoppas på en fortsättning hos de blåvita:

– Utan att gå in för mycket på detaljer så har min agent (Pontus Norén) en dialog med ”Tjomme” (Thomas Johansson, LIF-sportchef) just nu. Vi får se var det landar, men det vore optimalt att få stanna kvar här. Leksand är en jäkligt fin förening som är på väg åt rätt håll.

FAKTA/LIF:s kontraktssituation

Spelare med utgående kontrakt

Janne Juvonen (målvakt), Mirco Müller (back), Mattias Göransson (do), Daniel Olsson-Trkulja (forward), Mattias Ritola (do), Jesper Kandergård (do).

Kontrakt över nästa säsong, men med så kallade ”out-klausuler”

Marek Hrivik (forward), Peter Cehlarik (do).

Källa: Eliteprospects.com