Här får Leksandsvärvningen Ben, 25, gräddfil in i utlandsäventyret: ”Väldigt hjälpsam”

Efter fem år i Tampa Bay Lightnings organisation – där han mest spelade för farmarkluben Syracuse Crunch i AHL – är nu kanadensaren Ben Thomas ute på sitt första proffsäventyr utanför Nordamerika.

När hans sista kontrakt med Lightning gick ut i somras började Thomas, som draftades i fjärderundan 2014, sondera terrängen i USA och Kanada på jakt efter en ny arbetsgivare.

Men 25-åringen insåg snart att AHL-marknaden inte är lika lukrativ längre i covid-pandemins kölvatten.

De sajnar i regel yngre killar, och blir du äldre så är det svårare

– Jag tror att en del klubbar kanske inte har så mycket pengar att erbjuda kontrakt för. För mig var det svårt att hitta ny klubb i Nordamerika och AHL. De sajnar i regel yngre killar, och blir du äldre så är det svårare.

Men du är ju inte gammal...?

– Haha, men i hockeyvärlden så är jag på väg att bli det.

Även om Ben Thomas bara spelat fem NHL-matcher för Tampa Bay (samtliga under förra säsongen) har han trots allt varit en del av en organisation som vunnit två raka Stanley Cup-titlar.

– Det har varit häftigt att få se hur proffsigt allting är i Tampa. De behandlade mig väldigt väl och det har varit en fantastisk erfarenhet för mig att få vara en del av en så stor och framgångsrik klubb, säger försvarsspelaren och fortsätter:

– Tampa har stora resurser och kan ta hand om och utveckla spelarna med allt från ”skill coaches” till mentala coacher. Det var roligt att få vara i en organisation som är toppklass, och jag insåg vad som krävs för att vara en spelare på den där nivån.

Samtidigt som det var oerhört svårt att ta en plats i NHL?

– Det är så klart nackdelen med att vara i ett storlag som Tampa, man får jättetufft med att få speltid. Å andra sidan prövar man hårdare då också, så allt som allt var tiden där bra för mig.

Men nu är det i Dalarna och Leksand som Ben Thomas ska tillbringa de närmaste åtta månaderna.

Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen, och redan nu har kontakten med sitt nya hemland frammanat ödmjukhet inför en invandrares situation i mötet med en ny kultur.

Thomas kan åtminstone glädja sig åt att ha fem nordamerikanska lagkamrater i Leksand. Språkbarriären lär således inte bli ett problem, även om det förstås kan uppstå i vardagslivet utanför rinken.

Jag försökte förstå vad sjutton det var jag höll på med

– Det är så klart alltid skönt att ha lagkamrater från ens hemland, eller åtminstone samma kontinent. Jag vet ju hur det brukar vara för européerna så här års som kommer till USA där allt är nytt för dem och de behöver hjälp för att komma in i sitt nya samhälle. Nu är jag i samma situation som dem, och det känns så klart lite konstigt, säger Ben Thomas som häromdagen upplevde hur något så trivialt som ett mataffärsbesök kan kompliceras när man inte behärskar språket.

– Jag försökte förstå vad sjutton det var jag höll på med (skratt), men visste knappt jag vad köpte.

Till slut fick Leksands allra färskaste nyförvärv hjälp av en expedit.

– Hon var väldigt hjälpsam och pekade vart jag skulle gå i butiken. Jag skulle köpa gräddfil men hittade inte rätt själv. Jag förstod inte vad som stod på paketet, men tack vare butikspersonalens hjälp blev det rätt till slut.

Ben Thomas tror att han med tiden kommer att hitta rätt också i sitt nya samhälle, med eller utan kunskaper i det svenska språket.

– Det borde inte vara särskilt svårt i ett sånt här samhälle där alla är så trevliga.

Fakta/Ben Thomas

Född: 28 maj 1996.

Från: Calgary, Kanada.

Position: Back.

Klubbar i karriären: Calgary Mustangs (AJHL), Calgary Canucks (do), Calgary Hitmen (WHL), Vancouver Giants (do), Tampa Bay Lightning (NHL), Syracuse Crunch (AHL), Leksands IF.

Aktuell: Som Leksands färskaste nyförvärv. Hann inte med någon match på försäsongen, men är högaktuell för spel i lördagens SHL-premiär.