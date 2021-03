Här slogs svenska målrekordet i hockey – Calle tillbaka för att hylla hårdsatsande längdklubben

Ishockeyn är numera ett minne blott i Morgårdshammar. I stället har längdklubben förvandlat idrottsplatsen till södra Dalarnas kanske finaste skidstadion – komplett med klubbstuga, konstsnöanläggning och skicrossbana.

En insats värd att prisa, tycker Miljöpartiet i Smedjebacken. Sedan 1999 har man delat ut ett uppmuntranspris till föreningar och individer som på olika sätt gjort något förtjänstfullt för kommunens invånare.

– Det finns jättemånga föreningar som gör ett jädra bra jobb, men lotten måste falla på någon. Nu tyckte vi att det var deras tur, säger Calle Morgården och räcker över ett diplom och 5 000 kronor till längdklubbens ordförande Magnus Hult.

Bredvid står partikamraten Thor Draiby, som i unga år själv var högst aktiv som längdskidåkare i föreningen.

– Då var det få ungdomar, så den här utvecklingen är väldigt rolig, säger han.

Efter en snabb överslagsräkning kommer Magnus Hult fram till att man i dagsläget har runt 60 barn och ungdomar som regelbundet medverkar på träningar i Morgårdshammar och kretstävlingar i närområdet.

– Sedan har vi 10–15 som tävlar nationellt på lite mer elitnivå, men fortfarande bland barn och ungdomar. Så det är ett väldigt stort intresse, och det är nya som kommer till oss hela tiden.

Lägg därtill att längdklubben med vuxna inräknade har imponerande 400 medlemmar.

– Många av de aktiva bor i Smedjebacken, men vi har även medlemmar runt om i landet. Det kan vara såna som åker Vasaloppet eller Tjejvasan och tycker om längdskidåkning som motionsform.

Till sommaren hoppas NSK längd kunna addera padel till föreningens verksamhet. Allmänna arvsfonden bidrar med 377 000 kronor till den utebana som ska byggas på grönytan intill klubbstugan, och nu är också den övriga finansieringen så gott som i hamn.

– Det är ganska klart, så nu handlar det om att beställa grejer. Ambitionen är att få padelbanan på plats i sommar, informerar Magnus Hult.

– Den satsningen fick vi reda på efter att vi hade bestämt vem som skulle få priset, men det gör ju inte saken sämre, flikar Calle Morgården in.

Ännu är det också fullt möjligt att knäppa på sig skidorna och ge sig ut i konstsnöspåret på Hagvallen.

– Uppe på elljusspåret är det ännu bättre, men det går absolut att åka. Skejtar man är det inga problem. Så länge det är minusgrader på nätterna försöker vi göra spår och hålla i gång med pistmaskinen, säger Magnus Hult.

Ambitionen är att inom några år arrangera någon form av SM-tävling på Hagvallen. Fram till dess är idrottsplatsens största ”claim to fame” fortsatt det där målrekordet i hockey, som också har figurerat i Guinness rekordbok.

Calle Morgården drar på smilbanden när han minns tillbaka till den 9 december 1974.

– Morgårdshammars IF besegrade Larsbo IF med 72–1. Jag var reservmålvakt i den matchen och rusade så snabbt den var slut in i omklädningsrummet och ringde till Aftonbladet. Jag tror att jag fick 100 spänn för det tipset.