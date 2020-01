Harrys krögare efter konkursansökan: ”Aldrig mer Falun”

När tidningen når honom på vid tolvtiden på torsdagen är han frispråkig och upprepar att Falun är ett avslutat kapitel för hans del. Inget mer företagande där för honom.

– Vi kommer aldrig mer att göra någonting i Falun. De (kommunen) förestår ingenting om hur det är att driva företag, säger Jason Tummings, som haft god hjälp av kompanjonen Ferdinand Seton.

Då har han varit med och drivit två inte helt obekanta näringsverksamheter i Falun tidigare, nattklubben Etage samt cafékedjan Waynes Coffee i Falangallerian.

Därför känner han att han inte har något att förlora på att vara öppen när han berättar om det som varit det senaste dryga året.

– Jag har blivit uppringd av andra krögare i Falun och tackat för att jag är rakt på sak om det här.

Även från Falun Bowling & Krog?

– Nej!

Harrys nypremiär i Falun skedde förra hösten, i oktober 2018.

Det är en tid på året det ramlar in en del sköna slantar på en restaurangs eller pubs bankkonton. Pengar som kan behövas under lågsäsong, exempelvis under januari och februari, när verksamheten normalt sett inte genererar lika mycket.

Redan under första hälften av februari förra året, 2019, uttryckte Jason Tummings, å Harry Faluns vägnar, intresse att få tillgång till Lydias terrass som finns i anslutning till puben.

– Svaret vi fick var att vi skulle få nyttja 51,4 kvadratmeter av terrassen.

Samtidigt var det känt att en av Faluns större aktörer, Falun Bowling & Krog, var intresserat av att hyra 700 kvadratmeter av Stora torget i centrala stan. En plats i centrum, som varit fredad från dylik verksamhet fram till i somras.

Det utrymmet krymptes så småningom till 400 kvadrat, medan Harrys fortfarande endast skulle få tillgång till 51,4.

– Vi såg att vi skulle gå omkull på de villkoren.

Jason Tummings, som när vi når honom är i Stockholm, och hans kompanjon diskuterade fram och tillbaka. Från i april pågick en tät mailväxling med Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. I mejl under perioden framgår att Harrys anser att kommunens beslut om Stora torget snedvrider konkurrensen.

Visserligen sade förvaltningen i juli ja, till att restaurangen skulle få nyttja hela Lydias terrass vid fyra tillfällen under juli.

– Men då var det kört, det var för sent eftersom vi fick det beskedet den 4 juli.

Det sena beskedet innebar att det inte fanns tid att få klart med nödvändiga tillstånd för alkoholservering på terrassens 300 kvadratmeter.

Jason Tummings har ingenting emot att blev en uteservering på Stora torget, men däremot anser han att det skulle ha gjorts annorlunda.

– Tycker att det hade varit mer rättvist att öppna upp för alla krögare i stan och fördela 1 500 kvadratmeter i alla utifrån omsättning.

När tidningen talade med Jason Tummings på torsdagen hade Harrys i Falun formellt inte försatts i konkurs.

– Däremot har jag postat konkursansökan, så det kanske formellt blir i morgon.

Anledningen att den skickats iväg är att Jason Tummings vill att företaget avvecklas på ett korrekt sätt och drabbar så få som möjligt så lite som möjligt.

Han berättar att personalen fick lön dagen innan julafton, att det inte är minus på skattekontot, men att det skulle ha blivit problem senast i mitten av januari om inte det drastiska konkursbeslutet tagits. En del leverantörer kommer däremot att förlora en del intäkter.

– Vi hade kunna sätta företaget i konkurs redan i juli, men vi bestämde att vi för att få in en del pengar under hösten och göra det bästa av situationen skulle driva verksamheten vidare tills nu.

Jason Tummings förhoppning är nu att den konkursförvaltare som träder in ska lyckas sälja verksamheten och att leverantörer ska kunna erhålla pengar.

Han är också ödmjuk och avrundar:

– Det måste också sägas att främsta anledningen till att vi inte lyckade är givetvis att vi var inte tillräckligt bra, serverad tillräckligt bra mat till rätt pris samt lyckades inte lock vår mål grupp. Men det hjälptes inte att ”the game was rigged”.

Tidningen har utan framgång sökt företrädare för såväl Falu kommun som Falun Bowling & Krog.