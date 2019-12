Harrys skyller konkursen på vänskapskorruption – kritiserar serveringsetableringen på Stora torget

Vid klockan 13 under måndagen meddelade Harrys i Falun att man begärt bolaget i konkurs.

Meddelandet lade man ut på restaurangens Facebooksida.

Man skriver också att grunden till konkursen lades i somras. "kommunen beslutade att bevilja en aktör en yta på 400 kvm på torget och att ge oss 58 kvm på Lydias terras"m skriver man i Facebookmeddelandet till allmänheten.

Man uppger också att man har bråkat med Falu kommun under flera månader. "De gick motvillig med på att vi skulle kunna nyttja alla 300 kvm på Lydias terras 4 helger under sommaren, tyvärr så kom detta beslut för sent för att vi skulle kunna få de tillstånd som behövdes." skriver restaurangen.

Samtidigt skriver man att om Falu kommun fortsättningsvis för en näringslivspolitik som gynnar en aktör framför de andra kommer Falun på sikt bara ha en aktör kvar. "Vänskapskorruption är fortfarande korruption!"