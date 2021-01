Hattrick av Svarfvar och seger efter förlängning: "Känns lite tungt just nu"

I säsongsinledningen var KAIS Mora på besök nere i Lund och man klarade precis av att få in avgörande målet innan slutsignalen ljöd i tredje perioden den gången. Det skulle visa sig att ligans nykomlingar skulle skapa problem för Mora även i dalalagets hemmaborg när skåningarna gästade i söndags.

Det var gästerna som inledde målskyttet genom Emelie Rosenqvist och målet blev en väckarklocka för Mora. Svaret lät vänta fyra minuter innan Moa Gustafsson hittade rätt som så många gånger förr. Resten av perioden blev fartfylld med många chanser men ett fint målvaktsspel satte stopp för ytterligare nätande.

Andra perioden skulle ledas av duon My Kippilä och Lisa Svarfvar. Den förstnämnde kom att spela fram till Svarfvars mål hela tre gånger under andra perioden. Kruxet var bara att Lund svarade mot med ett kvitteringsmål varje gång hemmalaget tog ledningen och efter perioden stod det 4-4 på tavlan.

Trots hattrick var det en bekymrad Lisa Svarfvar som gick till pausvila för sista gången i matchen.

– Vi måste slipa på att bli tuffare i närkamperna framför mål, det är där de får in bollarna, säger Lisa Svarfvar.

Mora tätade till försvaret något i tredje. Problemet var bara att även Lund lyckades ganska bra att få stopp på Moras anfallare. Det skulle resultera i att båda lagen fick in två bollar var och det var oavgjort (6-6) efter full tid.

Förlängningen fortsatte på matchens inslagna spår med en fartfylld tillställning som bjöd på många farliga målchanser. När fem sekunder återstod och lagen började ställa in sig på straffläggning klippte My Kippilä till. Hon fick på en felträff som lurade Lunds målvakt så pass att den lösa bollen trillade in och Mora kunde åtminstone trösta sig med att tabelljumbon inte knyckte extrapoängen också.

– Jag blev så glad över att hon gjorde mål där. Tråkigt bara att vi inte vinner matchen efter full tid, säger Lisa Svarfvar efter matchen.

Trots de två poängen låter det på Svarfvar som att man lämnar en förlust bakom sig i hallen.

– Absolut, det känns lite tufft just nu faktiskt. Jag hade räknat med tre poäng idag och sen blir det så här. Men det är bara att ta nya tag, vi har tre tuffa matcher framför oss nu och ska ladda inför dessa, avslutar Svarfvar.

Matchfakta:

KAIS Mora - Lund 7-6 (1-1, 3-3, 2-2, 1-0)

Första perioden: 0-1 (02:33) Emelie Rosenqvist (Anna Nilsson), 1-1 (06:42) Moa Gustafsson (Jessika Eriksson)

Andra perioden: 2-1 (08:01) Lisa Svarfvar (My Kippilä) , 3-1 (10:48) Lisa Svarfvar (My Kippilä) , 3-2 (11:08) Anna Nilsson (Malin Heyden), 4-2 (15:10) Lisa Svarfvar (My Kippilä), 4-3 (15:14) Anna Nilsson (Minna Karlsson) 4-4 (19:11) Ella Hammer (Denise Vidén)

Tredje perioden: 4-5 (02:11) Tove Efsing (Lisa Stellansdottir), 5-5 (10:51) Adina Augustsson, 6-5 (13:37) Adina Augustsson (Elsa Frisk), 6-6 (17:45) Anna Nilsson (Minna Karlsson)

Förlängning: 7-6 (04:56) My Kippilä (Caroline Rosenberg)

Skott: 38 - 26 (10 - 11, 11 - 8, 13 - 4, 4 - 3)

Domare: Amir Zilic, Falun, Daniel Larsson, Borlänge