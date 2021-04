Heath Cullen kan sin Tom Waits

Denne australiensare har inte enbart en liknande röst. Han skriver också sånger och musik, som i maklig takt går rätt in i märgen.

Heath Cullen är bosatt i en liten håla, som höll på att slukas av en eldstorm under de våldsamma skogsbränderna i New South Wales i skarven 2019/2020.

"...it was the most terrifying thing I've ever been through...", framhåller han.

Redan innan det tänkte han skicka en nyårshälsning i form av låten Things are looking up, vars inledande verser lyder: "It’s a miracle, this world/it grew right up out of the ground/we are seven billion monkeys/burning it all down/We are Mother Nature’s big mistake/we are her Frankenstein/we’ve got to fight to give more than we take”.

Det finns många gripande texter på hans fjärde album, producerat av flerfaldigt Grammybelönade Joe Henry, som även skrivit en av de tio låtarna.

Heath anser att de andas optimism och hopp och titellåten understryker det, "...There's never been a better/time for love, now don't forget/ humanity is not a crime/at least it isn't yet ...".

Hans Bloom

Fotnot: Albumet finns inte på streamingtjänster som Spotify och Apple Music. Heath Cullen han anser att sådana miljardföretag inte ska få utnyttja hans musik för sin egen vinst.

Recensionsfakta:

Folkrock

Heath Cullen

Springtime in the heart

(Five By Nine Recordings/Hemifrån)