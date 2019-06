Bildextra: Dalarockens comeback – en blandning av nytt och gammalt

En av festivalens första akter är det lokala metalgänget Tryin´ Within. Detta nystartade band har vissa likheter med Lamb of God och precis som hos de amerikanska legenderna är det avgrundsvrål och rytmiskt tuggande gitarrer som står i fokus. Bandet låter helt ok men det saknas en del scenvana och spelningen som helhet skulle behövt några extra kalorier av energi för att matcha det tunga soundet i musiken.

Efter en vända inne på festivalområdet kan man precis som förra året konstatera att arrangörerna gjort ett gediget arbete. Alltihop känns som ett välplanerat mikro-kosmos där inget lämnats åt slumpen. En av arrangörerna, Micke Svahn, dyker sedan upp på stora scenen och drar igång konserten med det egna bandet Svahnmärkt & Kusinen. Bandet är väldigt samspelt och ger ett rutinerat intryck. De visar upp en livfull gnista och musikalisk säkerhet, något som understryks av den ständigt leende Kjell bakom keyboarden och Svahns improviserade mellansnack.

Strax efter 21:00 märks en tillströmning av folk framför Dalarockens stora scen, anledningen är Atomic Swing. De betar tidigt av låten Smile, en viktig kugge för deras genombrott under 1993, vilket också var året då de senast spelade på Dalarock. Precis som för 26 år sedan leds bandet av den karismatiske Niclas Frisk, en kompetent frontman med en säregen röst. Denna röst känns ibland något ovårdad, en mer pricksäker sånginsats hade höjt betyget ett snäpp.

Det är dock den enda önskningen som inte uppfylls då konserten i övrigt strålar av personlighet på alla fronter, inte minst hos bandets trummis och organist. Niclas själv är en naturlig och tydlig artist med en klädstil som en medeltida golfare och ett eget ”id” i rösten.

Under lördagen är en av höjdpunkterna den meriterade sextetten Hellsingland Underground. De spelar en bluesig rock med stor variation och gör det fantastiskt väl. En smakfull mix av 70-talsrock och något renare tongångar gör att bandet från Ljusdal låter härligt organiskt på alla sätt man kan önska. När de sedan blandar in gitarrharmonier à la Thin Lizzy och spontant poppiga refränger stiger betyget till max. Helt enkelt oemotståndligt bra av hälsingarna.

Nästa akt är Stiletto Express, ett Fagerstabaserat rockband med en släng av gammaldags surfrock. Totalt sett är det en kompetent akt men låtarna känns aningen monotona och stöpta i samma form. Sångaren är tillräckligt drivande och aktiv för att hålla intresset uppe men klämmer tyvärr ur sig samma typ av rossliga sång genom hela spelningen, vilket tyvärr lämnar en oberörd.

De följs upp av Flat Foot, ett tolv år gammalt band som härstammar från lite olika delar av Sverige. De spelar en typ av glad och pumpande rock med trippla lager av gitarrer, keyboard plus en och annan käck trumpet. En solid insats och en god uppvärmning inför Sator, som kort därefter kliver på Dalarockens stora scen.

Kvällens konsert med Sator markerar deras sjätte framträdande på festivalen sedan första gigget 1988. De är ett stort dragplåster och lyfter verkligen publikens upplevelse med många procent, speciellt under deras megahit I wanna go home. Borlängepunkarna har en fantastisk kemi tillsammans, när någon kämpar med tekniska problem tar nästa medlem vid och underhåller publiken på bästa sätt. Förutom att de är sanslöst tajta som grupp låter också varje individ riktigt bra.

Det är stunder likt Sators konsert som får en att tro på Dalarockens comeback på riktigt.

Text och foto: Olle Ekman