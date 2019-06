Håcan från Hedemora är ansiktet utåt för H&M:s nya pridekampanj: "Våga tro på den du är"

Håcan Andersson har under 10 år arbetat som volontär för Stockholm Pride Park, den stora festplatsen under pridefestivalen. Han har också tidigare arbetat ideellt för Noaks Ark och även Aidsjouren när den fanns. Parallellt med sitt ideella engagemang har han haft en och samma arbetsgivare.

- Jag jobbar på H&M varumärkets pressavdelning som global presskontakt. Men jag började på lagret i Borlänge, det här var innan kupolen byggdes. I drygt ett år jobbade jag där tills jag fick möjlighet att flytta ner till Stockholm, säger Håcan.

Hedemorasonen har nu fått äran att vara med i företagets nya jämlikhetskampanj. En kampanj som släpps i samband med Pridefestivalen och kallas för "Love for all". Tio procent av försäljningspriset på denna kampanj går till FN-projektet "UN free and equal". Ett projekt som arbetar för HBTQ-personers lika rättigheter världen över.

- Jag har lite olika förhoppningar, hoppas att det kan inspirera andra att stå upp för sig själv och våga stå för den man är. Det är inte alltid så lätt oavsett sexuell läggning, säger Håcan.

Att fronta den här kampanjen är för Håcan ett sätt att säga tack till sin arbetsgivare för att han hamnat där han är idag. Han hoppas att kampanjen ska förmedla vikten av att vara sann mot sig själv.

- Det är också en liten blinkning tillbaka till den unga och osäkra lilla Håcan som barn i Hedemora. Han funderade väldigt mycket på saker i livet när han var ung och tonåring. Allt det där som han oroade sig för, nästan ingenting av det inträffade, säger han.

Trots att Håcan nu inte längre har några släktingar kvar i Hedemora så besöker han Dalarna på somrarna.

- En mas kan alltid flytta från Dalarna men längtan dit finns alltid kvar, jag blir väldigt lugn när jag kommer till Dalarna, speciellt när det blir midsommar, säger 54-åringen.