Se upp i julstressen – här sker flest parkeringsskador i Hedemora

Felaktiga avståndsbedömningar, att missta gaspedalen för bromspedalen, dålig koll på högerregeln och utfartsregeln eller att slå upp bildörren utan att tänka sig för. Det finns många typer av enklare försäkringsskador i trafiken som blir dyra och tidskrävande för alla inblandade. Enligt Dalarnas Försäkringsbolag sticker inte Hedemora kommun ut i Dalarna när det kommer till detta – men det sker olyckor.

– Generellt sätt blir det mycket skador på större parkeringsytor. Man backar av misstag på någon annans bil, råkar slå upp sin bildörr i en annan bil och så vidare. Man ser direkt om det öppnar ett nytt större köpcentrum med mycket parkeringsplatser, då får vi fler prickar, alltså skador, på kartan, säger Jimmie Lagerqvist.

Småskadorna är förenade med onödiga, och i relation till vad det är, dyra kostnader. Framför allt skapar det mycket besvär för den som blir drabbad, menar Jimmie.

– Förhoppningsvis är inte skadan så allvarlig, så att du fortfarande kan köra bilen. I värsta fall kan du bli utan din bil under en längre tid. Verkstäderna har under vissa perioder långa köer innan de kan laga just din bil, de har mycket att göra helt enkelt.

Parkeringsskador är svåra att skydda sig mot, menar Jimmie. Men det finns en del förebyggande åtgärder att ta till.

– Man får försöka parkera där det är så fritt som möjligt. Parkeringsrutorna är oftast små i förhållande till storleken på dagens bilar. Man måste alltid tänka på att vara rädd om andras fordon – precis som man förhoppningsvis är om sitt eget. Om man har barnen med sig så hjälper man dem att öppna dörrarna, till exempel.

Han betonar dock att olyckor ändå kan hända, hur försiktig man än är.

– Vissa är jätterädda om sina bilar och reparerar minsta lilla stenskott medans andra resonerar som så att bilen är en sak som tar en från A till B. Vi alla är olika som människor. Vissa är nog till och med lite nonchalanta med saker och förstår inte mängden besvär som en enkel parkeringsskada kan medföra.

Om man skadar en annan bil är det av yttersta vikt att meddela det till den andra parten, menar Jimmie.

– Det är ett brott i sig att om du exempelvis backar in i ett fordon och lämnar platsen, då har du gjort dig skyldig till olovligt avvikande från trafikolycka. Då måste man enligt lag meddela det eller ge sig tillkänna, säger Jimmie Lagerqvist.

Här är fyra platser som utnämner sig i statistiken i Hedemora på så sätt att en stor mängd försäkringsärenden är registrerade hos Dalarnas försäkringsbolag:

– Parkeringen vid Hemköpsbutiken intill riksvägen.

– Parkeringen vid Ica Supermarket Hedemora.

– På Gussarvsgatan mellan Garvaregränd, Rådstugränd och Myrgatan, Strandgatan.

– Parkeringen utanför Centrumgallerian i Hedemora.