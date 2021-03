Hege Brynildsen är tillbaka

Men under en sommarmånad 2019 skrev hon en bunt låtar. Sedan fick musikern Gøran Grini fria händer som producent och albumet var klart för ett år sedan men när coronapandemin kom sköts utgivningen upp.

Vi möter förstås en lika innerlig Hege som tidigare. Fast här ryms också mera "drag under galoscherna". Lyssna bara på rytmiska Foxy Magician och The old Man and the Rabbit.

I höstas släpptes The Silent Ones, som anger den sköna tonen på ett album som textmässigt handlar om allt möjligt.

Till exempel en hyllning till hemstaden Halden, där Hege jobbar som frisörska, med en spökhistoria och att hon drömmer om att Johnny Cash kommer åter från himlen för då blir världen en bättre plats.

Fast världens vackraste kvinnliga norska röst förgyller tillvaron tillräckligt.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana/country

Hege Brynildsen

Blue Birds Black Knights

(Rootsy)