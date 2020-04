Helene Rådberg: Att skriva det man måste ger energi

Vi sitter med varsin kopp te och den splitter nya boken framför oss. Jag bubblar över av alla känslor den väckt hos mej. Som jag tänker att den kan väcka hos alla döttrar. Om det fortfarande är lite sårigt. Om det fortfarande finns frågetecken. Jag försöker beskriva för Helene Rådberg om dunkarna rätt in i min mage som kom under läsningen. All sorg. Vrede. Alla försök att förstå den viktigaste personen i ett barns liv. Navet i tillvaron.

Mammajournalerna är en roman. Med djupt dokumentära delar. Det är en berättelse om en mamma som inte orkade fortsätta leva. Och en dotter som tidigt undrar: ”Ska jag bli som du?”

Utdrag ur Helenes mammas journal blandas med berättelser ur dotterns, släktingars och vänners perspektiv. Genom romanen löper dotterns samtal med sin egen terapeut. Som kontrapunkter, ungefär som jazzens rytmer säger Helene:

–Tror du inte din mamma älskade dig?

–Mamma gjorde vad andra sa åt henne att göra. Hon ställde hela livet frågor. Hur ska det vara, tala om för mig hur det ska vara och jag ska försöka. Hon försökte alltid anpassa sig,

–Varje människa har rätten att gå dit hon hör hemma.

–Men om det inte finns något hem?

Läsaren kan förledas att glida in i en stämning som är ledsamt uppgiven. Men det finns mer än så att hämta. Längs boksidorna löper också den rådbergska vreden på lur. Hon vill berätta om orättvisorna. Hon vill belysa klassamhället. Hon vill att vi ska få lyssna på den svages röst som ingen annan hör.

I hennes förra bok Politiken, fick en rad kvinnliga ministrar sina namn med i diktsamlingen. Inte av välvilja. Mer för att poängtera att kvinnor inte alltid hjälper andra kvinnor. Vi som borde förstå är så intränade att vara lydiga. Smidiga. Plikttrogna. Vi bär våra ok och borde inte bli förvånade när vi inte blir avlastade. För vi blir oftast inte det.

–Kvinnor är ibland bara medlöpare. Meeto…. Jag har ju mina erfarenheter inom vården. Jag var fritidspedagog som sågs som ett framtidsyrke, men som bitvis monterats ner. Barngrupperna är större än någonsin och framtidens yrken finns någon annanstans. Och det är inte bara de beslutsfattande männens fel.

–Jag hoppas också att vårdanställda kvinnor hittar till mina böcker där vård och omsorg ofta är framträdande teman.

Mer eller mindre har Helene levt på sitt skrivande sedan debuten med diktsamlingen Mellan henne och jag 1998. När jag poängterar detta för henne skruvar hon lite på sig.

– Jag gick ut på en arbetsmarknad som med öppna armar stod beredd att ta emot mig. Jag arbetade som sjukvårdsbiträde, affärsbiträde, arbetsterapibiträde. När Gävle i slutet av sjuttiotalet fick fritidspedagogutbildning gick jag den. Fritidspedagog var ett framtidsyrke. Otaliga var de möjligheter till arbete som låg framför oss. Och idag finns bara yrkesbeteckningen kvar, allt annat är tömt på innehåll i namn av ekonomi och effektivitet.

Hon är lärd att man ska ha ett riktigt arbete och har aldrig sett skrivande som ”riktigt arbete”.

-Än i dag har jag lite svårt för att kalla mig författare. Det tar emot någonstans.

Den litterärt intresserade personen kan följa en kraftfull skrivartråd som rör sig i trakterna kring Sandviken. Många är de författare som i någon slags ursinne hämtat inspirationen här.

–Det finns ett glastak i bruksordningen som man måste slå sig igenom. Det där som uttrycks med orden: Du ska inte tro att du är något. Och man får jobba hårt för att slå sig igenom det taket!

Och jobbat hårt har hon gjort. Sedan hon, sjukskriven och utbränd, slutade sitt arbete som fritidspedagog, har hon skrivit. Och som hos så många andra författande människor har det handlat om att dra ihop pengar till vardagen, alltså även på andra sätt än genom bokförsäljning och stipendier. Under många år arbetade hon som skrivarlärare.

–Att lära ut skrivande till andra var att delta i en dialog mellan människor med berättelser. Utmanande och roligt.

Helene minns alla dessa starka berättelser hon fick läsa som hon önskade skulle kunna publiceras och bli lästa av många. Citatet av Gunnar Ekelöf kommer väl till pass när hon ska förklara skrivandets tjusning. ”Det som är botten i dig är botten också i andra.”.

–Men det är en lång och krävande väg att skriva klart och sammanställa ett manus och sedan vänta på svar.

Och har man väl fått förlaget på sin sida så återstår det ju att boken även ska hitta till sina läsare. Idag när vi sitter här i lägenheten i Hammarbyhöjden och fingrar på hennes senaste bok är den stora förhoppning ändå att Mammajournalerna ska lyckas sätta fingret på hur psykiatrin fungerar idag.

–Jag hoppas också att vårdanställda kvinnor hittar till mina böcker där vård och omsorg ofta är framträdande teman.

När Helenes förra bok Politiken kom ut omnämndes den av en och annan recensent inte helt oväntat som ”politisk poesi” där diskussionen även infann sig huruvida politisk poesi i allmänhet påverkade verkshöjden. Och det är uppenbart att hennes poesi talar för kvinnor i offentlig sektor.

Att den vill mana till solidaritet. Till facklig kamp. En poesi skriven ur ambitionen att förändra. Men bakom det som skrivs finns det en stor omtanke kring meningsbyggnader och ord. Jovisst går det att skriva politiskt och samtidigt estetiskt.

– Jag är väldigt intresserad av att det ska vara ett vackert språk. Men jag skriver om det jag måste. Det är det som ger energin.

Beata Hansson, redaktör för Tidskriften Klass, intervjun tidigare publicerad i just nämnda publikation.

Om Helene Rådberg:

”Jag läste Helene Rådbergs kurs Skriv ditt liv. Den förändrade mig och mitt skrivande i grunden. Hon visade på olika konstformer, blandade, utmanade. Vi läste, såg film, lyssnade på musik, skrev. Och värkte fram våra känslor, tankar och minnen tillsammans. När vi värjde för något uppmuntrade hon oss att göra tvärtom. Gå rakt igenom. Hon gav oss mod och inspiration. Vi sprängde gränser. Jag har allt att tacka henne för vad gäller mitt eget skrivande. Hon är min stora litterära förebild.”

Karin Nilsson, arbetarskrivare.

Faktaruta:

Namn: Helene Rådberg

Familj: Vuxen dotter, sambo

Bor: I Ockelbo och i Hammarbyhöjden

Aktuell med: Mammajournalerna

Bästa bok: Jag återkommer alltid till Friederike Mayröckers ”Om omfamningar”