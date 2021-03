Helikopterinsats i Orsa: Morabo brottades ner av insatspolisen – "Brutalt och väldigt aggressivt"

Den Morabo som tidningen varit i kontakt med var under helgen i en jaktstuga norr om Skattungbyn i Orsa med några jaktkamrater. Mannen som vill vara anonym befann sig vid jaktstugan där gänget bland annat satt ut saltsten i skogen.

Under lördagsförmiddagen dök plötsligt en polishelikopter upp tillsammans med tungt beväpnad polis på skoter.

– Vi hade precis lastat ett älgtorn när en helikopter och två skotrar från insatsstyrkan kom till platsen, säger mannen.

– Poliserna brottade ner mig i diket, berättar Morabon, som blev förvånad över hur våldsamt poliserna agerade vid ingripandet.

– Brutalt och väldigt aggressivt, de gick in som om de väntade att vi skulle skjuta dem.

Han vittnar om att det var två polisskotrar med två poliser.

– De körde en från insatsstyrkan som hoppade på mig.

Därefter blev Morabon visiterad och får skotern genomsökt.

Kändes som att de hade bestämt sig för att jag skulle vara onykter och ha vapen

– Poliserna letade igenom hela skotern och då blev vi sittande där medan de omringade stugan.

Morabon får också göra ett nykterhetstest som poliserna menar är positivt. Eftersom han själv påstår att han inte druckit vill han göra om testet, något han får göra först när han kommer till polisstationen i Mora.

– Kändes som att de hade bestämt sig för att jag skulle vara onykter och ha vapen.

Därefter blir Morabon visiterad igen och tvingas lämna ifrån sig sin kniv och nycklar till bostaden och vapenskåpet.

– De tar nycklar ur min bil och de är även är hemma hos mig.

Hur fick du reda på det?

– De ringde för att de behövde koden in till dörren och frågade: ”Kommer vi skrämma någon om vi går in?”.

Vad svarade du på det?

– Att jag inte visste om familjen var hemma.

När mannen anländer till polisstationen i Mora får han göra ännu ett alkotest som visar att han är nykter.

– Då fick jag blåsa på stationen och då visade det sig att jag var nykter. Sen blev allt bara avbrutet och polisen betedde sig som om allt vore normalt.

Då är mannen fast i Mora utan bil och utan sin hund som han blev lovad att ta med från jaktstugan. När Morabon blev ivägkörd sprang hunden efter bilen, berättar en Orsabo som också var på plats i jaktstugan.

– Det var inte deras problem menade de men till sist körde någon Falupolis mig till jaktstugan så att jag kunde hämta hunden och bilen.

Hur upplevde du hela situationen?

– Det var så jävla kränkande. Just att de hade bestämt sig för att vi var skyldiga när de går in med sånt övervåld. Kändes som på film när de skickade ner folk med helikopter, säger mannen som har svårt att ta in det som skedde.

– Vet inte vad jag ska tänka, vi får inga svar från polisen. Var bara riktigt otrevligt.

När tidningen ringer polisens presstjänst kan Gabriel Henning varken bekräfta eller dementera uppgifterna. Däremot får vi kontakt med en helikopterpilot som skjutsade turister i området den aktuella tiden. Han såg polishelikoptern.

– Jag såg den. Jag blev förvånad över att polishelikoptern flög så lågt nära en djurpark, säger Tom Nilsson.

Under eftermiddagen får vi kontakt med Kenneth Johanesson presstalesperson för polisregion Bergslagen som har bättre koll. Han vet att det genomfördes en insats i Orsa under lördagen.

– Jag hörde lite om den insatsen, polisen kontrollerade en skoter där. Var inget mer med det. Vi kontrollerade onykterhet. Men så var inte fallet.

Är det normalt att använda tungt beväpnad polis för en sån här insats?

– Alla poliser är beväpnade. Vi utgår efter den information vi har.

Så ni genomförde en nykterhetskontroll?

– Bland annat. Vi hade fått information som var intressant från det området. Anledning är vår ensak i det här fallet.

Hade ni fått uppgifter om att det skulle pågå illegal jakt?

– Vi var där och kontrollerade trafiken, är det som jag kan berätta. Vår information kan jag inte röja för dig. Vi har varit där med en resurs och våran information håller vi för oss själva i det här fallet, avslutar Kenneth Johanesson presstalesperson för Region Bergslagen.