Helle Helle skriver enastående om vardagen

Tine bor i ett litet samhälle på Sydlolland och börjar just gymnasiet. Hon lever mycket nära sin mamma som driver en liten parfym- och hälsobutik på orten.

Tine har fortfarande barnets förmåga att gå in i ögonblicket och bli kvar där. Men man anar samtidigt att hon redan är både klok och kapabel och söker sin egen väg. Hon är lite egen, säger en kamrat.

Helle har en enastående förmåga att skildra vardagen och det stilla livet i det lilla samhället. När någon i ett rum öppnar en dörr hörs plötsligt göken. Han ropar rakt in i rummet. På samma sätt som Helle i rätt ögonblick släpper in göken plockar hon in de bärande detaljer hon behöver.

Men hon nöjer sig inte med det, hon har ett sätt att hopa iakttagelser som kan verka planlöst, som om hon plockade till sig föremål från ett bord och sedan blev sittande med dem i famnen. Och allt registreras, också det som är obetydligt.

Tine tar bussen in till tätorten där skolan ligger. Hon får några kamrater, driver runt på gatorna och deltar i ett par tonåriga fester. Hon och modern har det knapert, de byter lägenhet ett par gånger och äter enkelt.

Det händer alltså inte mycket. Det är det boken handlar om, hur man lever när det mesta är odramatiskt, starkt nedtonat, till synes oviktigt. Tempot är långsamt och stannar stundom av helt. "Det ligger en ensam kaka i skyltfönstret", tänker Tine och blir stående och stirrar på den. Lite senare får hon en varm korv av en dam i en kiosk. Det slår nästan ner som en bomb.

De människor vi möter verkar inte byta många ord. De bara lever på. Men Tine och de andra verkar inte känna någon leda. De skrattar tvärtom gärna, särskilt Tine och hennes mor.

Man anar inte så mycket av vad som rör sig i de personer vi möter och jag får inte tag i något som ligger och värker mellan raderna heller. De klipper ut recept. Tine missar en buss. Hon läser om feodalsamhället i historia.

Hon är knappt synlig, tycker jag. Hon tycker själv att "hon inte klarar av att tänka något till punkt". Men ungefär samma problem verkar de andra ha, mamman, hennes vän Palle, bästisen Tove, de pojkar hon träffar.

Hon blir förkyld, lånar böcker och lagar till en egendomlig tomatsoppa. Det är en roman om det händelselösa, om en nästan tom vardag.

Kan man skriva en hel roman där inget händer? Det är nog svårt. Och här blir den avgudade mamman svårt sjuk. "Jag har nog svalt en sten", säger hon och läggs en dag in på sjukhuset i tätorten.

Formatet är litet. En del av de femtio avsnitten är kortare än en sida. Berättelsen skildrar ett danskt åttiotal men viktigare ändå är att romanen utspelas i en mycket liten ort där tiden inte har så bråttom.

Då välter världen. För de är som mycket nära kamrater, Tine och hennes mamma. Och inne i den vänskapen behöver de inte bekymra sig om generationer eller år. Mellan dem finns hela tiden en ögonblicklig förståelse. De är oersättliga för varandra.

I den situationen får Tine oväntade vredesutbrott och gråtattacker. "Ingenting är som det är", tänker hon men den tanken blir också hängande. Inte heller berör de två sjukdomen i sina samtal.

Dan Sjögren

Recensionsfakta:

De av Helle Helle

Översättning: Ninni Holmqvist. Utgiven av Norstedts förlag