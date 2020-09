Hellkvist om SHL-farhågorna och sitt fritidsintresse: "På gränsen till idioti"

Med all tydlighet är ingenting som det var innan coronapandemins utbrott i världen. Det är restriktioner lite överallt. Bilköerna från Falun via Sågmyra till Leksand i samband med match, eller de från riksväg 70, är ett minne blott.

Samtidigt är allt nästan som vanligt ändå. På lördag har Leksand SHL-premiär hemma mot Skellefteå i Tegera Arena, dock inför endast 50 åskådare.

Sportens utsände reporter fick en pratstund med LIF-tränaren Björn Hellkvist efter tisdagsträningen.

Hur är läget med Björn?

– Jo, det är bra. Det är konstiga tider och man får vara försiktig med allting och undvika att träffa nytt folk och så vidare. Det är lite tråkigt. Jag är rätt social av mig annars. Men jag tycker det är bra utifrån omständigheterna, säger Björn Hellkvist.

Vad får dig att bli glad?

– En massa saker. Sol, värme och snö blir jag också glad av...

Snö?

– Ja, jag gillar snö. Något så konstigt som att en skåning gillar snö, haha. Jag kan bli glad av när vi spelar bra, när någon spelare gör något uppoffrande för laget, när jag får träffa mina barn och min familj.

Björn Hellkvist rabblar vidare.

– Äh, det är så mycket. En grogg kan jag bli glad av. Men jag kan bli ledsen av en grogg också.

Gillar du alla årstiderna?

– Nej, jag är ingen jättefan av hösten. Den här delen av hösten är ändå rätt okej, men november är jag absolut inte kär i.

Jag tänkte att den här tiden på året är väl fisket bra?

– Jo, nu är hösten bra. Fisket är fint. Det är rätt så gött när vattnet blivit kallare. Men annars är jag nog mer en vinter och vår-människa.

Samtalet om Björn Hellkvists stora fiskepassion återkommer vi till senare under intervjun.

Vill man bli älskad av alla så får man nog gå nån studiecirkel med någon kurs i drejning eller något. Som hockeytränare jagar jag inte för att få folks kärlek, jag jagar för att folk ska bli bättre under min ledning.

Vad får dig att bli ledsen eller arg?

– Eh... Ja, det är mycket. Svårt att säga. Men som med alla människor så är man ledsen när det är saker och sjukdomar i familjen.

Pannvecken vecklar ihop sig.

– Men jag blir mest arg och irriterad när människor inte gör någonting av sin tid och sin talang. Det stör mig. Jag tycker att jag har sett det alldeles för mycket under de här, vad är det nu, kanske 18 år som jag varit tränare. Varje år har jag sett människor som inte får ut det som de egentligen borde få ut. Där är jag å andra sidan extremt glad när någon når ut med sin potential. Det är väl lite av min bästa grej, att jag brukar få de flesta att kunna få ut sitt bästa. Annars blir jag så oerhört besviken på mig själv.

Men du som tränare då, hur gör du när det gäller den biten?

– Det är ett ganska äckligt yrke det här. Det är lite cyniskt i branschen. Efter några år har jag fått lära mig att det är lite så här att "själv är bästa dräng" ofta. Jag har fått lite smällar och blivit baktalad under åren, och det är inte roligt. Men det har man fått lära sig att det ingår i spelet och det får man ta. Man kommer inte att vara älskad av alla. Vill man bli älskad av alla så får man nog gå nån studiecirkel med någon kurs i drejning eller något. Som hockeytränare jagar jag inte för att få folks kärlek, jag jagar för att folk ska bli bättre under min ledning.

Du gillar att fiska. Kan man kalla ditt intresse för en passion?

– Det kan man nog göra. Jag menar, sätter man sig i bilen en spelledig dag klockan tre på morgonen och kör till Timrå för att fiska lax så får man nog säga att det är en passion, haha... På gränsen till idioti är det, men ändå.

När blev du fiskeintresserad?

– Jag fiskade mycket med farsan när jag var liten och ofta abborrfiske i Östergötland. Jag tyckte det var lattjo och senare blev det väl att jag jagade öring och lax under mina sista uppväxtår. Sen blev jag bara nördigare och nördigare.

Från det att Björn Hellkvist var strax över 20 år till 30 år hade han ett litet break från fisket, och sedan kom barnen.

– Det är väl de senaste fem-sex åren som jag har fått tillbaka tid och möjlighet, och ett eget driv till att jag vill fiska. Det är kul att göra saker som man vill göra.

Hur har du tid nu?

– När man inte jobbar så får man fylla sin tid med annat. Jag är lite så att gör jag ingenting så jobbar jag. Det är oerhört viktigt för mig att inte bara sitta hemma och titta på matcher på en datorskärm och nörda ner mig. Jag måste ha en ventil. Jag har haft tendenser tidigare att jag nästan jobbar för mycket. Till slut ser du nästan spöken liksom.

Han fortsätter:

– Ishockey är inte så jävla komplicerat. Det är en is, en sarg, blålinjer och två mål. Pucken ska in i det ena målet och undvika komma in i det andra. Jag kan nog ibland göra det för svårt, så jag tror att fisket och min fritid kan vara en ventil, så att jag kan koppla bort hockeyn.

Har det gjort dig bättre som tränare?

– Njae, det vet jag inte. En slutsats som jag dragit själv med tiden så är det nog snarare erfarenhet.

Björn Hellkvist återkommer till hur det är i ishockeyvärlden.

– Den här branschen är så jädrans konstig. I början måste du hela tiden bevisa, bevisa, bevisa och klösa dig kvar för att inte åka ut. Nu känner jag, i alla fall de sista åren, att jag har skaffat mig någon typ av cv som gör att det behöver inte handla om mig längre utan om mina spelare. Deras utveckling går före än att jag ska ha ett jobb.

Jag blev tränare för jag tycker om när andra människor lyckas. Jag blev inte tränare för att jag ska behålla mitt jobb.

Han fortsätter:

– Men alltså, det är så jäkla tajt i början på en tränarkarriär. Allt ställs på sin spets varje dag. Om det sen är i ett samtal med en spelare, en styrelse, en klubbdirektör eller vad det nu är så blir du konstant prövad och utmanad. Det ska vara en "edgy" värld, för det är elitidrott. Men jag tror att många tränare i början av karriären hamnar i en strid för att behålla jobbet hela tiden som kanske inte är hälsosam.

Björn Hellkvist har gått en krokig väg tillbaka till SHL. Han tränade Rögle i Hockeyallsvenskan innan han hösten 2011 tvingades ta en paus på grund av Parkinsons sjukdom. Han återvände i Malmö som assisterande tränare och var med på resan upp till SHL. Han blev huvudtränare där men fick inte stanna kvar efter bara ett år. Då hamnade han i Danmark innan han via Oskarshamn och Modo nu är tillbaka i SHL.

– Det är först efter några år man börjar inse att det inte är min karriär det handlar om utan om spelarnas. Det är därför jag blev tränare för jag tycker om när andra människor lyckas. Jag blev inte tränare för att jag ska behålla mitt jobb.

Och det spelar ingen roll vilken klubb det är?

– Nej, det tror jag inte att det gör.

I april fick Björn Hellkvist mycket uppmärksamhet i övergången från Modo till Leksand, och allt startade efter ett uttalande i Sportbladet där han sa: "Klart att Leksand är smickrande". Detta månader efter färskt nyskrivet treårskontrakt med Modo.

Hur var det för dig?

– Jag höll mig rätt mycket utanför det faktiskt. Jag försökte inte sätta mig in i det för det är sällan som hela sanningen står i tidningar. Men det är klart. Jag tyckte det inte var svårt. Det var en proffsig ton mellan alla parter. Sen piskade media igång det, men det får väl vara så. Det är väl medias uppgift att sälja tidningar, och då får man respektera det.

Hur är det som tränare då att få munkavle av den klubb man representerar i sådana här lägen?

– Det är sånt som händer. Man inser att det aldrig är personligt. Alla som säger någonting gör det av en anledning, om det är bra eller negativt. Då vill man skicka ett budskap. Om någon säger något negativt om mig så får man se det i ett större perspektiv, nämligen att de säger detta inte för att de tycker illa om mig utan för att det gagnar deras sak.

Var det jobbigt?

– Det är väl roligare om det är positiva tongångar. Det var inte jättepositivt ett tag där, men sen är det ju så att vi lever i ett fritt samhälle och folk har rätt att tycka och uttrycka sin åsikt. Och det är väl fint. Men jag har inte det behovet att uttrycka mig tillbaka. Om någon nu skulle tycka att jag är ett rövhål så får de tycka det. Det är okej. Om du känner att du vill skriva det någonstans, ja då får du skriva det, men jag tänker inte skriva att du är det. För jag har inte det behovet.

Mår du bra nu?

– Livet är som livet är. Det är aldrig lätt men aldrig riktigt svårt heller.

Hur skulle du beskriva dig själv som tränare?

– Jag är rätt så noggrann. Jag säger också sanningen.

Rak och tydlig?

– Ja, det är jag. Men samtidigt så gillar jag inte att såra människor. Det är ingenting jag eftersträvar. Men om det kan vara till gagn för den personen att veta "att så gör vi inte utan vi gör så här", så har jag inga problem. För jag ser en vinning med det. Men jag skulle aldrig göra det för att trycka ner någon eller att jävlas. Sånt gillar jag inte.

Vad ställer du för krav på din omgivning?

– Jag förväntar mig, inte bara som tränare, att om man gör någonting här i livet så är det till hundra procent. Har du 30 minuter över så gör något vettigt av det. Den tiden kommer att gå alldeles oavsett. Om det sen är att du ska vila i 30 minuter, så vila, men ligg då inte och surfa på telefonen.

Kommer Leksands IF att undvika kval?

– Ja, det är jag helt säker på.

Hur långt kan ni gå?

– Jag tycker inte vi ska prata om att vi ska undvika kval. Det kan man göra på så många olika sätt. Det kan ju vara två andra lag som är klappkassa och det har ju inte vi utvecklats av. Vi ska hela tiden ha en strävan utifrån att vi blir bättre varje gång vi är här.

Vad är du mest orolig för med allt runtomkring, som den pågående pandemin?

– Det jag är allra mest orolig för är att klubbar inte ska klara av ekonomin. Jag menar, har man noll intäkter så blir det jobbigt. Om det här blir långvarigt, vilket det verkar bli, så är jag rädd för det. Jag är förbannat orolig för det. Svensk ishockey är alldeles för fin för att den ska behöva gå under.