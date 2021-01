Hemlösa katter får en ny chans – "Skygga och väldigt toviga i pälsen"

I december 2018 öppnade Djurens vänner upp verksamheten i det gula huset i Vreten strax utanför Ornäs. Djurens vänner är huvudman. Det gula huset man håller till i är sponsrat av Borlänge kommun.

Kvällar och helger bemannas med 20-tal ideella från Djurens vänner. Caroline Ohlson är ordförande i föreningen och föreståndare på Katthemmet.

– Det är en hobby, säger hon och ler.

Man har också ett nära samarbete med den dagliga verksamheten på Borlänge kommun.

– Åtta brukare turas om att ta hand om de dagliga sysslorna på katthemmet under vardagar, berättar Katarina som är handledare.

När de väl hittas så kan de vara i så dåligt skick att det är försent.

Man har precis hämtat in en katt som fångades in på Hagalund. Gårdagen var en veterinärdag då fem katter kastrerades. Varannan vecka blir det en tur dit. Samtliga katter som kommer in ska vaccineras två gånger. De kan vara skadade eller sjuka och behöver mediciner. Bölder eller öronskabb som måste behandlas. Diabetes och fel på njurarna. Tänderna kan också behöva en översyn. För att undvika att sjukdomar sprids får man som nyinkommen katt sitta i karantän i minst två veckor.

– En del katter som kommer hit och är skygga och väldigt toviga i pälsen. Då måste vi söva ner dem innan vi kan raka dem, säger Caroline Ohlson.

12 katter bor just nu på Katthemmet. Av dessa är ganska många djuränklingar, eller änkekatter som de också kallas. Folk dör, blir dementa, hamnar på ett boende och det finns ingen i släkten som kan ta hand om familjemedlemmen.

– Vi hade en katt som bott själv i ett och ett halvt år. Det är oftast grannar som sett till att de haft det nödvändiga under en tid. Sedan kommer de hit när de ser att det inte längre är möjligt, säger Katarina.

För att undvika att sjukdomar sprids får man som nyinkommen katt sitta i karantän i minst två veckor. Katten måste stanna minst en månad då en eventuell ägare ska kunna få en chans till återförening. Alla vaccineras mot kattpest och kattsnuva, kastreras, chip-märkas och avmaskas. Och vissa behöver förstås socialiseras.

– Att ge den god mat och sedan kommer den och lägger sig i knät, det är inte så det fungerar. En skygg katt kanske gömmer sig i ett halvår.

Att bedöma ålder på någon som levt ett hårt liv på luffen. Man tittar på tänder, tassar, ögon och ser över allmäntillståndet.

De ensamkommande kattungarna som kommer in tas ofta omhand av de kattmammor som redan har egna kullar. Moderskänslorna är väldigt starka.

– En av kattmammorna som hade fyra egna tog hand om nio till slut, säger Katarina.

Annars är det nappflaska som gäller. Varannan timme dygnet runt.

Det finns förstås många solskenshistorier.

– En honkatt hade gäckat oss under ett års tid. Ingen hade fått komma i närheten. Hon hade sett vid tågspåren, Sturegatan, vid OK på Bygatan och Ikea. Hon var väldigt skygg och hade rört sig över området. Det ringde på dörren här i somras då de hittat kattungar vid Ikea, i anslutning till ingången. Efter många dagar och mycket vaktande där fick vi tillslut tag på kattmamman. När hon väl var här så var hon jättetrevlig, berättar Caroline.

En del gånger händer det tråkiga, trots nio liv.

– Vi gör vad vi kan. En del som kommer hit har levt ute länge. De har fått skador. Ätit dålig mat och kanske fått i sig gifter och annat. När de väl hittas så kan de vara i så dåligt skick att det är försent, säger Caroline.

– I fjol tog vi in 130 katter. 7 eller 8 var vi tvungna att avliva av olika orsaker, berättar Katarina.

Av dessa 130 var ett 40-tal kattungar. Den milda hösten och vintern gjorde att katterna hann med någon kull extra. Hankatter som levt länge i det vilda är något vanligare.

– Det är enklare för dem att överleva. En hona föder ungar och har svårare att överleva ett liv utomhus, säger Caroline.

Man ser ingen minskning av antalet hemlösa katter.

Att bli förvaltare av en katt kostar 1 200 kronor. Inte ens ett självkostnadspris. Och man utgår alltid från kattens perspektiv. "Blir det här ett bra hem?". Just nu är kön lång.

– Det är stort sug efter katter, säger Caroline.

Vad beror det på?

– Jag tror att det har en del med pandemin att göra. Man kanske funderat länge på att skaffa katt men hindren har varit jobb och annat. Nu har många jobbat hemifrån och kanske även kommer att göra det under det här året.

På den egna facebook-sidan lägger man ut bilder på katterna som kommer in.

– Kastrera, märk och registrera katten. Många chip-märker katten men sedan glömmer man att registrera. Då hittar vi inte ägaren, säger Caroline.