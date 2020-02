Het ordväxling mellan Valtonen och Timrås sportchef: "Det händer en gång i livet"

Tomek Valtonen har temprament. Det har Timrås sportchef Kent Norberg också.

I den andra periodpausen rök profilerna ihop i en verbal duell.

– Yeah, yeah, yeah, säger Valtonen när lugnet lagt sig.

– Det var inget allvarligt, men jag blev förvånad att han stod bedvid vår avbytarbänk. Han borde vara uppe på läktaren och inte bredvid oss och skrika på våra spelare. Det var en överraskning och det är är en sådan sak som händer en gång i livet, säger Valtonen som inte känner några "hard feelings" gentemot Norberg.

– Det är lugnt. Men du kan ju fråga honom om han är arg på mig, säger Moratränaren med ett leende.

Timrå gick uppp till en 2–0-ledning efter mål av Morten Madsen och Albin Lundin. Och laget som mosade Almtua med 11–1 senast såg ostoppbara ut.

Mora ville annat.

Tomas Valtonen tog time out efter 2–0 och 15 sekunder senare reducerade Daniel Ljunggren. Och fem minuter in i andra ronden skickade Viktor Amnér in 2–2 i Victor Brattströms högra kryss.

Och halvvägs in i matchen hade 2–0 förvandlats till 2–3. Men det målet granskades och dömdes bort.

– Jag blev förvånad. Jag tycker att det var mål, säger Valtonen som på det stora hela ändå var nöjd. Åtminstone med insatsen.

– Vi spelade en bra bortamatch. Resultatet var inte vad vi hade hoppats på, men vi spelade bra. Timrå har en bra offensiv och har skickliga spelare. Ger vi dem någonting tar de vara på chansen.

Mora är, trots förlusten, kvar på den viktiga åttondeplatsen som ger möjlighet till fortsatt spel.

– Vi har allt i egna händer, säger Valtonen med inspiration.

Och blir det en ny match mot Timrå är han mer än redo.

– We will and we are waiting for it. Jag hoppas i alla fall att vi kommer att vara kvar som topp-8 och möter vi Timrå kommer vi att vara laddade. Vi ska gå för det här, självkalrt ska vi det.

Moraforwarden Brendan Ranford led sig genom matchen mot Timrå.

I den ena situationen efter den andra såg den 27-årige kanadensaren plågad ut. Men han var inte skadad.

– Jag hade kramp i armarna och benen. Varför? Jag vet inte. Men det ska inte vara någa problem för fortsättningen, säger han.

Vad säger du om matchen?

– Vi spelade bra i dag och jag tycker att det mål vi gjorde som blev bortdömt var tveksamt. Vi skapade chanser, vi är hyfsat nöjda med vår insats.

Mora har Västervik och seriesegrarna Björklöven kvar att möta.

– Vi ska göra allt för att ta åttondeplatsen. Många har räknat ut oss, folk har sagt att vi ska åka ut sedan december. Nu ska vi visa hur bra vi är och hur bra vi kan spela, säger kanadensaren.

Timrås poängmaskin Jonathan Dahlén vispade upp matchavgörande 3–2 med en backhand. Halvsekunden efter en tekning i något som knappt ens såg ut som en målchans.

Brendan Ranford sammanfattar situationen med en suck.

You can't give that guy time.

Matchen

Timrå IK–Mora IK 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

Första perioden: 1–0 (05.07) Morten Madsen (Jonathan Carlsson, Sebastian Hartmann), 2–0 (06.52) Albin Lundin (Jens Lööke), 2–1 (07.07) Daniel Ljunggren (Johan Persson, Jonathan Granström).

Andra perioden: 2–2 (25.30) Viktor Amnér (Daniel Ljunggren, Johan Persson), 3–2 (36.33) Jonathan Dahlén (Albin Lundin).

Skott: 35–28 (11–6, 13–15, 11–7).

Utvisningar: TIK: 5x2. MIK: 3x2.

Domare: Kristoffer Folkstrand och André Hiljanen-

Publik: 3 598.

Nästa match

Onsdag 4 mars (19.00): Mora IK–Västervik.