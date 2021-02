Historiken som driver IBF Falun: "Vill inte att Mora ska ha den meriten ensam"

På fredagen stod det klart att inget lag i damernas SSL riskerar nedflyttning då allsvenskan ställs in på grund av coronapandemin.

Till Falun kom därför jumbon Jönköping helt utan press.

IBF Falun däremot jagade en slutspelsplats och syntes tyngt av stundens allvar.

– Vi kom inte igång förrän andra i halvan av tredje, säger Ida Hedén.

I två och en halv period var det i långa stycken Jönköping mot Ida Hedén.

Tränare Daniel Dalbjer tvingades till och med ta en time-out för att lugna ner sitt lag när den dåvarande 1–0-ledningen var hotad i mitten av andra perioden.

Kanske var det just time-outen som gjorde att det dröjde 4.38 in i tredje perioden innan Jönköpings enda mål i matchen kom.

– Det är väldigt svårt att hålla nollan i innebandy. Det känns som att det kan studsa hur som helst. Jag hade goda förutsättningar, men det gick inte hela vägen, konstaterar Hedén.

Borde du ha tagit skottet?

– Man kan ta alla mål i efterhand. Skottet är från kanten så vinklarna är inte helt optimala på skytten så det är klart att jag skulle ha kunnat ta det med facit i hand, men det var ett bra skott.

Hur känns det att det blev en etta i stället för en nolla?

– Det bryr jag mig inte om.

Ida Hedén är den egna produkten som har fått ett närmast orubbat förtroende från Daniel Dalbjer under en säsong där IBF Falun har släppt in flest mål av alla lag i serien.

– De första matcherna kunde jag vara helt slut för det kändes som jag kunde vara överallt och ingenstans. Nu känner jag mig tryggare och vet mer hur jag ska röra mig, säger hon.

Och plötsligt har nykomlingen, som bara för ett par veckor sedan var indraget i nedflyttningsstriden, bara en poäng upp till slutspel med fyra matcher kvar att spela.

– Det kanske inte syns på målen vi har släppt in för vi har släppt in ganska många på slutet, men jag skulle ändå säga att vi har vuxit in och vant oss vid tempot, säger Ida Hedén.

Hur roligt skulle det vara att avsluta med slutspel?

– Det är kul. Senast var det Mora som gjorde det som nykomlingar, så det är alltid något att slå emot. Vi vill inte att Mora ska ha den meriten ensam så det hade självklart varit roligt att ta sig till slutspel. Det är ingenting vi hade förväntat oss inför säsongen. Då var det bara en bonus om vi tog något mer än att hålla oss kvar.

Matchfakta, SSL:

IBF Falun–Jönköping 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

Första perioden: 1–0 (10.08) Agnes Edlund (Elin Nordström).

Andra perioden: 2–0 (17.15) Frida Hellgren (Ingela Hansson).

Tredje perioden: 3–0 (0.36) Patricia Forsell (Erika Andersson), 3–1 (4.38) Ellen Jakobsson (Moa Svensson), 4–1 (14.42) Emelie Björklund (Lovisa Åström), 5–1 (15.13) Erika Andersson (Agnes Edlund).

Skott: Ingen uppgift (5–3, 5–5, ingen uppgift).

Utvisningar, IBF Falun: 1x2. Jönköping: 1x2.

Domare: Daniel Larsson, Amir Zilic.

Publik: 0.

IBF Falun i Guide arena: Ida Hedén (Emma Andersson) – Patricia Forsell, Emma Lundmark, Emelie Björklund, Erika Andersson, Lovisa Åström – Ida Waern, Tone Einstulen, Ingela Hansson, Frida Hellgren, Clara Hellgren – Agnes Edlund, Elin Nordström, Johanna Holmbom – Bella Forsling, Elvira Lövén, Emma Hansson, Malin Hansson, Wilma Svedlund.