Historisk stororder till Hitachi ABB Power Grids: ”Säkrar jobben en tid framöver”

Det är Scottish and Southern Electricity Network (SSEN) Transmission, som ingår i den brittiska energijätten SSE plc, som valt att Hitachi ABB Power Grids ska bygga länken.

Hitachi ABB Power Grids kommer, som en del i projektet, att leverera och driftsätta ett HVDC-system med en multiterminallänk. Den ska enligt bolaget ge flexibilitet att överföra el i flera olika riktningar med minimala strömförluster. Därför, menar Andreas Berthou, är det här en historisk order.

– Det är första multiterminalen vi bygger med tekniken i Europa, och den är viktig för oss för att befästa vår teknikledarskap i världen, säger han.

Ett fint kvitto?

– Ja, och det är också ett bra betyg på vår organisation och vår kompetens, framför allt i Sverige men också i England, att kunderna gillar att samarbeta med oss.

Hur pass viktig är en sådan order för framtida order som Hitachi ABB Power Grids slåss om?

– Mycket av det vi gör med HVDC är att koppla in och integrera förnybar energi med mycket vind och mycket vatten. Då fungerar HVDC som en stabilisering i nätet. I och med multiterminalen kan vi utöka likströmsnäten i Europa och andra marknader, och visa att det fungerar. Det är många tekniska innovationer och fördelar som är fint att visa upp som viktiga referenser framöver.

HVDC-systemet kommer att konvertera vindkraften från växelström till likström vid en omriktarstation. Därefter överförs elen via kablar under jord och under vatten till en HVDC-station i Caithness i norra Skottland.

HVDC-systemet, som väntas stå klart någon gång under 2024, är alltså som Andreas Berthou redan nämnt förberett för anslutningar och integrering av fler förnybara energikällor i framtiden.

Ordern bygger på ett tidigare HVDC-kontrakt, Caithness Moray, som varit i drift sedan 2019.

– Detta är steg 2 där vi kopplar och elektrifierar upp till Shetland, vilken blir den första elektriska förbindelsen mellan Shetland och fastlandet, säger Andreas Berthou och fortsätter:

– På Shetland ska de bygga en stor vindkraftpark, vilket innebär att de nu får tryggheten och tillförlitligheten med en fast förbindelse till fastlandet och även att de kan sälja och ta hand om vindkraften på Shetland in till fastlandet. Det innebär att det här får en dubbel betydelse för dem som är väldigt viktig på många sätt för hela England och inte minst för Shetland.

Hur mycket ordern är värd vill Andreas Berthou inte gå ut med.