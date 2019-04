Avslutade karriären – nu öppnar han för att ta över Mora IK: "Bara att ringa"

Ni vet historien. Mora IK degraderades till hockeyallsvenskan efter att ha förlorat mot värsta rivalen Leksands IF i årets SHL–kval.

Och före kvalet sade Mora, under uppmärksamma omständigheter, upp det så kallade optionsåret med tränaren Mats Lusth. Det står fortfarande inte klart om han kommer fortsätta i klubben eller om han får lämna. Lusth öppnade i alla fall själv för en fortsättning. Det kunde ni läsa i Hockeypuls härom dagen.

Men nu kanske han får konkurrens i form av en annan som har ett brinnande klubbhjärta för MIK. 37–årige Jonas Westerling, som har Mora som moderklubb och som gjort nio säsonger där, har nämligen avslutat sin aktiva spelarkarriär. Och nu är han sugen på att bli tränare i stället.

I en lång intervju med Hockeypuls berättar han att han gärna tar chansen att bli tränare för MIK – om den skulle dyka upp någon gång i framtiden.

– Det vore en dröm så klart. Att jobba för Mora IK igen är mitt absoluta mål, säger han och fortsätter:

– Som tränare, absolut. Men skulle jag få någon annan roll så skulle jag ta den också. Det är min moderklubb och jag älskar att vara där. Sedan om jag är där om tio veckor eller tio år det får framtiden utvisa, säger han när vi träffar honom för en pratstund på ett café i staden som han beskriver som sitt hem.

Kan du tänka dig att bli Moras tränare redan nästa säsong?

– Jag står här redo till deras förfogande, det är bara att ringa! Vi får se vad som händer. Men Mora är alltid Mora och jag är fullständigt inställd på att jobba där någon gång i mitt liv. Och jag kommer bo kvar här.

Hockeyn känns inte lika viktig längre.

Jonas Westerlings spelarkarriär tog slut efter säsongen med Sheffield Steelers i England. Han landade hemma i Mora i tisdags och får bo hos sin pappa tills han hittar eget.

Det är alltid svårt att försöka sammanfatta en lång karriär som har innehållit det mesta. Men vi börjar med varför det tog slut. 37 år är ju egentligen ingen hög ålder för att inte kunna spela hockey.

– När jag flyttade från Mora till Södertälje för att komma närmare min dotter 2016 så kände jag att hockeyn inte var lika viktig längre. Mina fyra sista år var då det vände. Före det så såg jag inget slut, förklarar han.

– Min dotter bodde i Västerås och jag bodde i Mora och det blev så mycket pendling fram och tillbaka. Mora är min moderklubb och betyder mycket för mig så ska jag vara här och spela så ska jag vara hundra procent. Jag kände att jag inte kunde ge dem det och jag ville inte att folk på läktaren skulle sitta och tänka "nu är det dags att sluta". Då valde jag att flytta till Södertälje och spela i division 1.

I första säsongen var han med och spelade upp SSK i hockeyallsvenskan och sedan var han med och höll dem kvar. Det sista kapitlet i hans karriär blev en sejour borta i England, för Sheffield Steelers i två säsonger.

– Jag åkte dit som en kul grej. Jag hade skitkul där och det var en grym organisation.

Då kommer det att bli ett helvete.

Men efter det tog det stopp.

Kände du att du inte hade mer att ge?

– Nej, jag kände att jag var i bra form och jag hade egentligen kunnat spela hockey i flera år till. Det krävs så mycket tid. Det var fortfarande roligt, men kanske inte lika mycket som det varit tidigare, förstår du?

– Jag älskar att spela ishockey, men man lägger ned en jäkla massa tid framför allt på sommaren. Jag orkade inte riktigt lägga ned det hela som krävdes. Ska jag spela så ska det vara i mitt bästa jag. Jag vill inte åka runt och vara dålig.

Hur går tankarna nu när det faktiskt är över på riktigt?

– Jag har fått den där frågan ganska många gånger sedan jag slutade. Och jag kan säga att det är lugnt nu, men fram mot augusti när säsongen börjar kicka igång, då kommer det nog vara ett helvete. Då kommer det kännas väldigt konstigt.

När tog du det definitiva beslutet att lägga av?

– Jag har nog tänkt på det under halva säsongen. Livet som hockeyspelare är helt fantastisk, speciellt under säsongen. Då kan du fokusera på att bara träna. Men jag vill inte åka runt och vara sämre för att jag inte har förberett mig väl. Nu är jag intresserad över att bli tränare i stället och ändå fortsätta med ishockey som jag älskar. Jag kommer att göra utbildningarna som krävs för att kunna bli det på elitnivå.

Det är fortfarande inte länge sedan han annonserade att det var över, så därför har inga erbjudande inte dykt upp. Men Jonas Westerling är hoppfull om att det kan bli något längre fram.

– Jag har alltid sett mig själv som en smart hockeyspelare och jag har spelat professionell hockey i 15 år. Sedan vet jag att det inte är samma sak att vara tränare. Jag hoppas någon nappar så jag får bevisa att jag klarar av det också.

Jonas Westerling tillbringade mestadels av sin aktiva tid i hockeyallsvenskan där det blev totalt 598 matcher. Han fick även chansen i SHL med Malmö och Mora i 26 matcher.

– Jag var och kände lite på SHL, men jag kände att jag inte riktigt var där. Och då är man inte på den högsta nivån. Men i nivån under känner jag att jag har gjort det jävligt bra. Sedan fick jag vara med om att gå upp tre gånger (Mora till SHL 2004, AIK till SHL 2010 och Södertälje till HA 2016) och det är inte många som ens fått uppleva det en gång, säger forwarden som noterades för 331 poäng (86+245) totalt sett i Sveriges näst högsta serie.

Ingenting i närheten som kan slå det vi gjorde 2004.

Och likt hur det var i Mora så blev Westerling lite av en publikfavorit även i Södertälje. Han minns tiden som väldigt bra även där.

– Att Södertälje åkte ur hockeyallsvenskan var en katastrof. För det är en stor klubb i Hockeysverige. Det var lite speciellt att spela i division 1 och åka till ställen där man aldrig hade varit förr, så som Tierp och Vallentuna för att nämna några. Vi hankade oss förbi alla play off–steg och sedan kvalserien. Det var också jätteroligt att vi lyckades ta oss upp. Vi hade en fantastisk publik hela det året.

Om du fick välja ett bästa minne – vad skulle det vara?

– 2004 när jag gick upp med Mora. Det är ingenting som är ens i närheten av att kunna slå det. Det är stort att gå upp med AIK med alla fans på Hovet och att ta SSK tillbaka till hockeyallsvenskan var också stort. Men det vi gjorde 2004 det var... det går inte ens att sätta ord på det. Det var världsklass.

Och det motsatta – ditt värsta minne?

– ....*funderar*.... Mja, vad skulle det vara då? Jo men det kanske var 2015, det året Malmö slog ut Leksand. Då spelade vi (Mora) kvalet för att få möta Leksand och vi mötte Malmö i den sista matchen i slutspelsserien. Jag tror att vi förlorade med 2–1 och hade ett stolpskott med någon minut kvar. Hade vi tagit matchen till förlängning så hade vi fått möta Leksand i bäst av sju i stället. Nog för att vi kanske inte hade slagit ut dem, men det var tungt för att vi var så nära. Vi hade ett riktigt bra lag med Jeremy Colliton då.

Läskigt att se Roger Melin i deras bås.

Det leder oss in på årets SHL–kval mellan Mora och Leksand. När lagen drabbades samman för tredje året i rad så lyckades LIF ta revansch och ta klivet upp i SHL, något som gjorde Jonas Westerling väldigt ledsen.

– Jag har alltid följt Mora varje match så fort jag har kunnat. Det är klart att det var jäkligt tufft. Det har varit riktigt hemskt och fruktansvärt jobbigt. Jag tycker inte de borde ha behövt åka ur, det var bara onödigt. Men, Leksand gjorde det jäkligt bra och jag ska inte ta ifrån dem något. Mora fick en riktigt dålig start på den där serien med 4–0 i baken efter en period och en liten del av andra. Och sedan fick de matchstraff i den andra matchen efter 27 sekunder. De påverkades nog mycket mentalt av den dåliga starten.

Han följde samtliga matcher på tv och just att det var hans förre tränare Roger Melin från AIK–tiden som ledde Leksand gjorde honom riktigt nervös inför kvalet.

– Jag känner Roger att han får dig att tro på dig själv. Han lyfter liksom fram det bästa med en, så det kändes lite läskigt att se honom i Leksands bås eftersom jag visste vad han kunde göra med ett lag. Jag var orolig redan från början.

Vad kände du när August Berg satte det avgörande målet i förlängningen?

– Ska jag vara helt ärlig så satt jag bara och väntade på det. De hade ett jäkla flow och det var Tobias Forsbergs födelsedag och det kändes bara som att det var "meant to be". Jag sa det till min familj innan matchen att "nej tyvärr jag är ledsen, men Mora kommer inte vinna i kväll heller".

Nu väntar en ombyggnation för Mora IK i hockeyallsvenskan. Han tror att de kommer att greja det, men inte att det kommer bli tal om SHL förrän om några år.

– Att Mora kommer tillbaka – det är jag helt övertygad om. Inte nästa säsong. Men jag tror att det kommer vara målet – som det alltid har varit – att ta sig upp. Däremot har de nog inte de resurserna som t.ex. Leksand har, att bara bygga om. Jag hoppas verkligen att Peter Hermodsson orkar fortsätta jobba. För jag blir riktigt orolig när jag tänker på vad som skulle kunna hända med Mora om inte han är där. Han har gjort ett fantastiskt jobb sedan han tog över där. Jag har stor respekt för honom, avslutar Jonas Westerling.

FAKTA JONAS WESTERLING

Ålder: 37

Födelseort: Mora

Bor: I Mora

Moderklubb: Mora IK

Klubbar: Mora IK, Almtuna IS, Team Uppsala, Nybro Vikings IF, Huddinge IK, AIK, IF Malmö Redhawks, Södertälje SK, Sheffield Steelers (engelska EIHL), Dunaújvárosi Acélbikák (ungerska Erste Liga)

Meriter: Tog upp Mora i SHL 2004 och AIK 2010, samt Södertälje till hockeyallsvenskan 2016