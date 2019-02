Brage spikade igen – hyllar nya försvarstaktiken: "Det gynnar oss"

Inför nedsläppet mot Vita Hästen i den 48:e omgången var Leksand enda laget i Hockeyallsvenskan som inte hade hållit nollan en match.

Till slut, den 24 februari, kom säsongens första hållna nolla för LIF och målvakten Axel Brage.

– Skönt att lyckas med det. Man har väl börjat tro att det skulle vara omöjligt. Jag lägger inte så stor vikt vid det. Men, det var rätt match att göra det i när vi länge hade 1–0, säger Brage efter trepoängaren som tog Leksand upp till en fjärdeplats i tabellen.

Nu blev Leksandsmålvakten inte utsatt för särskilt många svårigheter.

– Det kändes som vi hade det under kontroll hela tiden. Vi höll de ganska bra på utsidan, även i deras powerplay.

– Jag tycker att de inte hade en enda farlig målchans, menar Axel Brage, som räddade alla 20 skott.

Sedan Roger Melin kom in som tränare har målvaktsparet Axel Brage och Jonas Arntzen, sjuk och missade den här matchen, lyft sitt spel.

Nu släpper laget sällan in mer än två mål per match, vilket var mer vanligt under hösten. En stor anledning till det förbättrade försvarsspelet är en ny taktik.

– Det känns givetvis bra nu, och även för Jonas som varit bra efter jul. Vi har ett lite annorlunda försvarsspel mot tidigare. Det gynnar oss målvakter. Det är klart att man känner det går bättre med mer hjälp framför kassen, säger Axel Brage och fortsätter:

– Tidigare fick vi allt för många oväntade klara lägen för motståndarna framför mål.

Leksandstränaren Roger Melin var nöjd med tre poäng men tog en timeout vid 1–0 halvvägs in i andra perioden.

– Jag tyckte att vi bara gled omkring och fick inte stopp på deras fart. Vi hade fel inställning till vad vi skulle göra där ute. Men sedan kontrollerade vi matchen ganska bra, säger Melin.

Jag blev överraskad att han klarade det så pass bra.

Han passar även på att hylla debuterande Avestakillen Nils Åman, 19 år, med Skogsbo som moderklubb.

– Jag blev överraskad att han klarade det så pass bra. Han är inte riktigt i fas fysiskt sett. Men, med fart, teknik och allt annat ser det bra ut. Han har riktigt bra spelhuvud, säger Leksandstränaren.

Under lördagen gav Roger Melin klartecken för att Anton Karlsson skulle spela mot Vita Hästen. Men, han fanns inte med i laguppställningen.

– Han fick ett bakslag. Han hade ont efter värmningen, säger Roger Melin.

Leksand möter AIK hemma på onsdag. Alla tre matcher den här säsongen har slutat oavgjort efter 60 minuter.