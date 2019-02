Domaren erkänner misstag efter omtalade tacklingen: "Borde varit matchstraff"

Det var den kanske mest omtalade händelsen i matchen mellan Leksand och AIK. Gästerna vann med 4–2 och tog ett stort steg mot serieseger, men det de flesta pratade om efteråt var Daniel Muzito-Bagendas tackling på Calle Själin.

I C More-sändningen blev det diskussioner om huruvida tacklingen borde ha gett matchstraff, men domaren dömde två plus tio minuters utvisning i matchen, något som Leksands tränare Roger Melin inte var nöjd med.

Daniel Muzito-Bagenda var av annan åsikt.

– Jag gick kanske in med lite för hård kraft, och han var kanske inte helt tacklingsberedd heller. Vi har väl en skyldighet båda två där. Men som jag sa så tycker jag mest att den träffar olyckligt, och domarna var eniga med mig där, sade Muzito-Bagenda till Hockeypuls efteråt.

Senare på onsdagskvällen skrev Sportbladet att Calle Själin hade skickats till sjukhus i Mora för vidare undersökning. Enligt samma tidnings uppgifter kommer Daniel Muzito-Bagendas tackling inte att anmälas till disciplinnämnden.

Däremot har huvuddomaren Richard Magnusson efteråt konstaterat att han borde ha utdömt matchstraff för tacklingen. Sedan en tid tillbaka finns domarkommentarer som ett inslag på hockeyallsvenskans hemsida, och där erkänner Magnusson att han borde gjort annorlunda.

– Det är en tuff tackling mot mot sarg, där vi tar två plus tio för checking from behind. I efterhand har vi gått igenom händelsen med bättre bilder från andra vinklar, och har kommit fram till att det hade varit mer korrekt med fem minuter och game misconduct (matchstraff) för boarding, säger Richard Magnusson, som inte kommenterar ifall han tänker anmäla händelsen till disciplinnämnden.

Begreppet "game misconduct penalty" innebär dock att ingen anmälan kommer att göras och därmed blir det heller ingen avstängning, såvida inte domaren i efterhand ändrar rubriceringen till "match penalty".