Efter chockmålen i Jalas Arena – LIF besegrade Mora: "Var under all kritik"

Det var smått märkligt att blicka mot resultattavlan efter första perioden.

Ett kokande Jalas Arena fick se sitt Mora IK köra över LIF i byte efter byte. Hemmalaget sköljde gång på gång över de vitklädda, men fick ändå lämna perioden i underläge.

LIF tog nämligen ledningen genom Jon Knuts,- i box play - och utökade sedan till 0-2 genom Linus Persson i slutminuten.

LIF gjorde därmed mål på hälften av sina skott (4) samtidigt som MIK avlossade 20 avslut mot Axel Brage.

Ett lamslaget Mora hann aldrig riktigt hämta sig och innan den andra perioden knappt börjat hade LIF dragit ifrån till 0-4. Då rådde chockstämning i hallen.

Roger Melins mannar kontrollerade därefter tillställningen i andra och ett Mora, som varit frenetiskt bra offensivt i första perioden, hade enormt svårt att ta sig igenom LIF:s pansarförsvar. Sebastian Hartmann lyckades visserligen spräcka Brages nolla och skänkte lite hopp till Morafansen.

Det gjorde att Jalas började koka igen och i tredje perioden inleddes Moras jakt. Först gjorde en av matchens bästa spelare, John Persson, 2-4 från nära håll och när det återstod nio minuter av ordinarie tid prickade kvalveteranen Matt Bailey in sitt första mål.

Mora var nära flera gånger att sätta 4-4 och plockade även Janne Juvonen i slutminuterna. Det gjorde att LIF kunde sätta spiken i kistan genom att göra mål i öppen kasse.

LIF vann därmed rond 1, precis som för ett år sedan. Efter det vände Mora matchserien och tog fyra raka segrar.

Nästa match väntar på lördag i Tegera Arena.

Matchens scenförändring

Vad hände egentligen, Mora IK? Att dominera så pass mycket i en period och ändå ligga under med 0-2 måste tära på psyket, men att gå bort sig i egen zon som man gjorde vid alla baklängesmål var under all kritik. Hela ledarstaben kliade nog sig på hjässan och funderade över om Mora tränat tillräckligt mycket försvarsspel under uppehållet.

Hela Jalas Arena suckade högt efter 0-3 och 0-4 i den andra perioden. Förståeligt.

Att sedan hämta upp 0-4 till 3-4 var en prestation utöver det vanliga. Det hade varit lätt att lägga sig ned, ge upp och fokusera på nästa match men Mora forcerade sig tillbaka in i matchen och skapade ett drama.

Matchens prestation

Mitt i Moras intensiva press valde Jon Knuts att gå själv längs högerkanten. Det gjorde han rätt bra, för att uttrycka det milt. Först vann han kampen vid offensiv blå, sedan tog han sig förbi Andrew Rowe med klass och avslutade sin soloprestation med att runda Janne Juvonen och lägga pucken retsamt i öppen kasse.

Matchens tre bästa spelare

1. John Persson, Mora IK

Såg rapp ut i första kvalmatchen. Fjärdekedjan med Robin Johansson och Alexander Hilmerson gjorde knappast bort sig. Tvärtom. Och i den linan var Persson bäst. En snajper som var giftig mot LIF.

2. Axel Brage, Leksands IF

Hockeysveriges revansch-göbbe. Har tystat sina kritiker i över en månad ut och ser så självklar ut mellan stolparna. Agerar med pondus. Släppte visserligen tre mål, men det kunde ha varit betydligt fler.

3. Mattias Ritola, Leksands IF

Stark, smart och en speluppläggare av rang. Ritola bjöd på det mesta mot Mora och såg enormt harmonisk ut.

MATCHFAKTA/DIREKTKVALET TILL SHL

MORA IK–LEKSANDS IF 3–5 (0-2, 1-2, 2-1)

Första perioden: 0-1 (04.24) Jon Knuts, 0-2 (19.25) Linus Persson (Mattias Ritola, Johan Porsberger)

Andra perioden: 0-3 (0.34) Daniel Gunnarsson (Mattias Ritola, Jesper Ollas), 0-4 (01.37) Anton Karlsson (Lucas Nordsäter, Thomas Valkvae-Olsen), 1-4 (13.36) Sebastian Hartmann (John Persson, Adam Masuhr)

Tredje perioden: 2-4 (07.15) John Persson (Ryan Johnston), 3-4 (11.22) Matt Bailey (Andrew Rowe, Marek Daloga), 3-5 (19.23) Martin Karlsson

Skott: 38-26 (20-4, 11-12, 7-10)

Utvisningar: MIK 3x2, LIF 3x2

Domare: Patric Bjälkander, Johan Nordlöf

Publik: 4500