Hämtas från division 2 – här är Leksands nya assisterande

Efter säsongen och avancemanget till SHL valde Leksands assisterande tränare Christer Olsson att lämna sitt uppdrag hos klubben. Istället blev han ny assisterande till Leksandsikonen Niklas Eriksson i Örebro.

Nu har Leksand jobbat fram en ersättare till Olsson. Det blir den förre Rögle-tränaren Gunnar Persson. Under den gångna säsongen höll han dock till på lägre nivå och rattade Borås HC i division 2.

– Det ska bli väldigt roligt att få jobba i Leksands IF. Leksand är ju nästgårds då jag är uppvuxen i Gävle och det har varit många roliga matcher och bataljer genom åren mot just Leksand både på junior- och seniornivå. Leksands IF är ju en av de mer anrika lagen i Sverige och det ska bli ett härligt uppdrag. Jag och Roger Melin träffades -98 och har sedan dess varit bra kompisar både i jobbet och privat. Vi har samma synsätt både vad gäller själva spelet och ledarskapet, och det ska bli otroligt roligt att få jobba med honom igen, säger han till klubbens hemsida.

Förutom huvudtränaruppdragen i Rögle 2004-2006 och 2009-2010 har 60-årige Persson bland annat varit assisterande i Brynäs och AIK. I just Brynäs var han assisterande till Melin och de förde klubben till SM-guld 1999.

Så här säger Leksands general manager Thomas Johansson om förstärkningen:

– Viktigt i rekryteringen av Gunnar har varit att vi får in en person med stor hockeykunskap som vill utveckla spelare och Leksands spelfilosofi. Dessutom har vi sökt en person med ett lugn och som står för samma ledarskap som Roger. Vi har valt att satsa på ett ledarteam med stor och lång erfarenhet inför de utmaningarna som väntar Leksands IF.

Kontraktet är skrivet över kommande säsong och Persson kommer att ha ansvar för att coacha backarna i laget.