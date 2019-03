Heroiskt Leksand kämpade till sig segern mot AIK – inför massivt bortafölje på Hovet: "Var som hemmaplan för LIF"

AIK hade tre dagar tidigare fått ge sig i den hockeyallsvenska finalen mot Oskarshamn. Leksand skulle spela sin sjätte match på elva dagar.

Frågan var vilket lag som skulle orka ladda om snabbast inför det första playoff-mötet (i bäst av tre) mellan de båda klassikerlagen på Hovet under fredagskvällen.

Leksand gav ett tidigt svar efter två och en halv minuts spel. "Forwardsvikarien" Hugo Enock – som ersatte sjuke Jesper Ollas i förstakedjan – iscensatte den kontring som Jon Knuts slog in 1–0 till gästerna på.

Påhejade av tusentals masar och kullor på Hovet ångade ett energifyllt Leksand på i första halvan av perioden, utan att få någon ytterligare utdelning.

AIK tog över spelet efter hand, men kom (trots 14–7 i skott) inte närmare en kvittering än när Daniel Muzito-Bagendas passning till en friställd Garry Nunn bröts av Mattias Karlsson – eller när Sam Marklund sköt från nära håll då Axel Brage räddade med god hjälp av Martin Karlsson.

Brage kom att rädda LIF vid flera tillfällen även i period 2. Mathias Froms friläge och kämpainsatsen när Justin Crandall skulle peta in pucken från nära håll, var paraderna som stack ut i 30-åringens stormatch.

Trots 25–12 i skott efter två perioders spel behöll Leksand sin 1–0-ledning in i den tredje perioden.

AIK:s anstormning mot Axel Brage fortsatte även då, och halvvägs in i slutakten begärde Leksandstränaren Roger Melin timeout. Men hemmalagets press fortsatte, och intensifierades i powerplay. Men då kom i stället Brage upp med en svettig sidledsförflyttning när Jesper Frödén från nära håll bara skulle slå in kvitteringen.

Det ville sig inte för AIK. Ett försvarsstarkt, heroiskt Leksand stod emot och kunde göra 2–0 genom lagkaptenen Martin Karlsson som vallade in pucken i tom bur via AIK:s Frödén. Med 35 sekunder kvar att spela reducerade AIK:s Mathias From till 1–2, men det var försent för solnaiterna.

På söndag möts lagen igen i Tegera Arena, och vinner Leksand då väntar SHL-kval mot derbyrivalen Mora för tredje året i rad.

Matchens utropstecken

Bortaföljet! Att kraftsamla till matcher mot Stockholmslag på bortaplan är en paradgren för Leksand Superstars sedan decennier tillbaka. Frågan är hur många leksingar som intog Hovet under fredagskvällen (1500? 2000?), men klart är att ljudkulissen de bidrog till skapade en atmosfär värdig hemmaplan för de blåvita.

Matchens frågetecken

Ishockeyns kvalsystem. Det kom "bara" 6000 till Hovet för klassikermötet mellan AIK och Leksand. Men å andra sidan, går det verkligen att klandra AIK-publiken? Efter de allsvenska finalerna var det här den fjärde matchen på elva dagar på¨Hovet – alla av "året viktigaste"-karaktär. Den här farsen av andra chanser, play offs och play ins måste få ett slut.

Matchens 3 bästa spelare

1) Axel Brage, Leksand

Ifrågasatt inför säsongen, men Axel Brage har prickat formen i helt rätt tid. Stod pall när AIK vräkte 37 skott mot hans mål. Fick god hjälp av ett heroiskt LIF-försvar, men Brage var den enskilt största orsaken till att Leksand "stal" den här matchen.

2) Daniel Muzito-Bagenda, AIK

Kunde, och borde kanske, ha fått assistpoäng för sina "mackor" till Garry Nunn och Justin Crandall, men AIK hade inte flytet i avsluten mot Leksand. Knäckte klubban efter ett byte i andra perioden i ett ögonblick av frustration som är talande för AIK just nu.

3) Jon Knuts, Leksand

Härförare i "krigarkedjan" som fick en ny medlem när Hugo Enock ersatte sjuke Jesper Ollas. Kämpade in det LIFsviktiga 1–0-målet på en tidig kontring, och fortsatte sedan att leda laget med sitt hårda arbete. Viktigt kugge, inte minst i defensiven.

Matchfakta/Playoff inför direktkval till SHL (1:3)

AIK-Leksands IF 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (2.35) Jon Knuts (Hugo Enock, Martin Karlsson).

Tredje perioden: 0–2 (18.30) Martin Karlsson, 1–2 (19.25) Mathias From (Fredric Weigel).

Skott: 37–19 (14–7, 11–5, 12–7).

Utvisningar, AIK: 1x2. LIF: 2x2.

Domare: Richard Magnusson, Christoffer Holm.

Publik: 5930.