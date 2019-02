Karlsson-show när Leksand vände 0–2 till 4–2 mot Pantern: "Högklassig prestation"

Första perioden var underhållande och spelades i ett högt tempo mellan två hårt arbetande lag. Inga mål, inga utvisningar, men 15–12 i skott vittnar om att de båda målvakterna, Jonas Arntzen och Lars Volden, hade en hel del att göra och dessutom gjorde det bra.

I den andra perioden fick Pantern ett tidigt ledningsmål som gav laget ny energi. Leksand hittade aldrig riktigt tillbaka till spelet från den första perioden och av bara farten kunde Pantern utöka till 2–0 innan Anton Karlsson till sist lyckades spräcka Leksands nolla med ett klassmål (se matchens grej).

I förra mötet mellan lagen vände Leksand 0–2 till 3–2 och två poäng.

Nu vände Leksand igen, men under ordinarie tid och säkrade därmed tre poäng. Calle Själin skickade in 2–2 i numerärt underläge (Leksands första mål i fyra mot fem den här säsongen) innan Anton Karlsson styrde in 3–2 i powerplay. I slutet fastställde sedan Daniel Gunnarsson resultatet till 4–2 i öppen kasse.

Starkt av Leksand som visade moral trots att spelet inte fungerade till hundra procent.

Till sist kan noteras att Leksand saknade Mattias Ritola (avstängd), forwardsduon Johan Porsberger och Oskar Lang som båda var sjuka liksom Axel Brage som även missade matchen i onsdags.

Matchens grej

Karlssons supermål. Det var inte bara viktigt, det var snyggt också. Anton Karlssons stod för en högklassig prestation när han först åkte slalom i Panternförsvaret innan han distinkt skickade upp pucken i det högra krysset fram till 1–2, ett mål som visade vägen till Leksands vändning.

Matchens miss (ar):

Den mållösa första perioden. Trots 27 skott slutade den första perioden mållös. Här var det spelare i båda lagen som saknade den rätta skärpan.

Matchens tre bästa spelare

1) Anton Karlsson, forward, Leksands IF.

En av Leksands formstarkaste spelare för tillfället. Precis som i onsdags mot Oskarshamn slet han hårt över hela banan. Mot Pantern klev han dessutom av isen som tvåmålsskytt.

2) Calle Själin, back Leksands IF.

Växer för varje match och har nu även gjort mål i två matcher i rad.

3) Lars Volden, målvakt, IK Pantern. Stod för många fina räddningar och var starkt bidragande till att Pantern länge ledde matchen.

MATCHFAKTA/HOCKEYALLSVENSKAN

Leksands IF–IK Pantern 4–2 (0–0, 1–2 3–0)

Andra perioden: 0–1 (2.48) Villiam Haag (Dennis Svensson, Nick Olesen), 0–2 (8.25) Nicklas Jadeland (Björn Svensson, Oscar Eklind), 1-2 (11.47) Anton Karlsson (Mattias Karlsson, Daniel Gunnarsson)

Tredje perioden: 2-2 (7.34) Calle Själin (Filip Johansson, Jon Knuts) spel fyra mot fem, 3–2 (18.22) Anton Karlsson (Thomas Vakve-Olsen, Calle Själin) spel fem mot fyra, 4–2 (19.45) Daniel Gunnarsson (Jon Knuts) mål i öppen kasse.

Skott: 40-33 (15-12, 12–13, 13-8).

Utv, LIF: 3x2. IKP: 3x2.

Domare: Wolmer Edqvist.

Publik: 3879.