Leksand nollade VIK – kopplade greppet i Slutspelsserien: "Makalöst försvarsspel"

VIK, som hade klar plusstatistik på Leksand i serien, kom ingenstans.

Första perioden slutade mållös. Den väntade VIK-anstormningen från start uteblev och i stället var det Leksand som då och då stack upp och testade hemmamålvakten Samuel Ersson. De riktigt vassa chanserna saknades ändå och det var tydligt att båda lagen var extremt noggranna i egen zon.

Skotten slutade 5–4 till VIK, vilket även säger en del om matchbilden –tillknäppt.

TV: Hockeypuls livesändning efter första omgången av Slutspelsserien

Nollan spräcktes i stället tidigt i den andra perioden när Leksand utnyttjade ett powerplay. Backen Mattias Karlsson fick drömträff från blålinjen och pucken satt lågt till vänster. Möjligen fick Jesper Ollas inspiration från Karlsson för efter 13.35 testade även han ett slagskott. Högerfattade Ollas fick gott om tid att ställa in siktet från en position till höger och skickade in 0–2. Här var VIK-försvaret väl passivt.

Perioden gick klart till Leksand, både i mål och spel. VIK-spelarna såg stundtals frustrerade ut när Leksand effektivt stängde ytorna.

I tredje perioden spelade Leksand av matchen på ett tämligen kontrollerat sätt. VIK:s reduceringsjakt underlättades förstås heller inte av att laget drog på sig ett gäng utvisningar.

I och med segern är det Leksand som sitter i förarsätet i Slutspelsserien närmast före BIK Karlskoga och VIK.

Matchens grej

Inramningen. Wow! Här snackar vi tryck. En fullsatt ABB arena kokade under i stort sett 60 minuter. Toppbetyg till båda klackarna!

Matchens miss

VIK-utvisningarna. Hemmalaget förmådde inte spräcka nollan. Totalt drog laget på sig sex utvisningar, där tre togs i den tredje perioden när reduceringsjakten skulle sättas in.

Matchens tre bästa spelare

Axel Brage, Leksands IF – Målvakten släppte in två mål på sina fyra sista matcher i serien och tycks ha prickat in formtoppen perfekt till säsongsavslutningen. En nolla imponerar alltid, men Brage hade även god hjälp av ett makalöst försvarsspel.

Mattias Karlsson, Leksands IF – Försvarsgeneral och målskytt. Den rutinerade backpjäsen betyder hur mycket som helst för sitt lag.

Jesper Ollas, Leksands IF – LIF-profilen visade vägen, inte bara med sitt vanliga hårda slit, utan även som målskytt.

MATCHFAKTA/SLUTSPELSSERIEN

Västerås IK–Leksands IF 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Andra perioden: 0–1 (2.04) Mattias Karlsson (Johan Porsberger, Linus Persson) spel fem mot fyra, 0–2 ( 13.35) Jesper Ollas (Filip Johansson).

Tredje perioden: 0–3 (19.51) Oskar Lang (Axel Brage) mål i öppen kasse.

Skott: 23–28 (5–4, 10–13, 8–10).

Utv, VIK: 6x2. LIF: 3x2

Domare: Anders Sandahl och Johan Nordlöf.

Publik: 4683.