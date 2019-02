Leksand tappade tvåmålsledning mot AIK – som stormar mot serieseger: "En stor vinst för oss"

AIK stormar mot seriesegern i Hockeyallsvenskan – medan Leksand tappar mark i fajten om tredjeplatsen.

Under onsdagskvällens klassikermöte lagen emellan tappade dalalaget en tvåmålsledning när gästerna från Solna vände och vann med 4–2.

– En stor seger för oss, säger tvåmålsskytten och ex-leksingen Eric Castonguay till C More.