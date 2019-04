Moras knock – sköljde över Leksand i andra perioden och tog första segern: "Han fick igång MIK:s powerplay"

Mora satte högsta fart direkt och fick ett powerplay, som blev farligt, redan efter drygt en minuts spel.

Under de första fem minuterna var det spel mot ett mål från ett MIK som tydligt var ute efter att sätta sin prägel på matchen direkt. Under resten av perioden fortsatte hemmalaget att vara spelförande och tryckte ner Leksand. Men gästerna kom upp då och då, ibland av egen kraft, ibland efter MIK-bjudningar. Och när Leksand kom fram blev det nästan alltid farligt.

Visst var Mora närmast ett mål, men det hade – särskilt sett till de tidigare matcherna – inte varit jättemärkligt om LIF hade lyckats peta in en puck.

I andra perioden fick Leksand aldrig något tid att vänta på de där chanserna. Kevin Gagné pangade in 1–0 redan efter 21 sekunder, Oskar Svanlund klev fräckt in och slängde in 2–0 efter en tekning en minut senare och efter två snabba powerplaymål ledde MIK med 4–0 redan efter drygt sex minuter.

Leksand fick en liten chans att komma in i matchen när man fick spela fem minuter i powerplay, varav drygt en i fem mot tre, i slutet av andra perioden. Men MIK klarade ut det läget.

Tredje perioden blev aldrig dramtisk och det enda som fortsatt var riktigt hett var känslorna ute på isen.

Matchens grej

Moras start på den andra perioden, förstås. Det var precis vad laget behövde efter en stark förstaperiod där man inte fick utdelning. Som det blev hann ingen börja fundera. Efter Kevin Gagnés ledningsmål kunde Mora bara skölja på i våg efter våg och när man till slut fick chansen att andas ut och reflektera var matchen redan avgjord.

Matchens miss

Fyra minuter in i andra perioden räknade någon i Leksand fel i samband med ett byte och laget spelade med sex utespelare på isen. I 20 sekunder. Det var nästan så att Leksands miss höll på att bli en domarmiss. Marcus Karlberg, som var den LIF-spelare på isen som först upptäckte situationen, var på väg ut för att sätta sig i båset, men precis innan han klev av isen upptäckte domarna vad som var på gång och dömde ut ett lagstraff. 46 sekunder senare satte Mathias Bromé 3–0.

Matchens tre profiler

Christian Engstrand, målvakt, Mora IK

Hade inte jättemycket att göra. Men hade något av Daniel Gunnarssons luriga backskott, eller något annat av de chanser som gästerna faktiskt hade i första perioden, gått in hade det här kunnat gå en helt annan väg. Engstrand täppte till när det krävdes. Släppte visserligen in ett lite billigt 4–2, men det kunde han bjuda på.

Kevin Gagné, back, Mora IK

Målskytt, briljant skridskoåkare, speluppbyggare och defensiv städgubbe när backkollegan Ryan Johnston då och då spelar med lite för små marginaler. Var dessutom med och dödade de första 40 sekunderna av det fem mot tre-läge som kunde varit Leksands väg tillbaka in i matchen.

Mathias Bromé, forward, Mora IK

Moras landslagsman petades under slutet av den första matchen och hade inte gjort en enda poäng i de två första matcherna. Men med ett distinkt avslut till 3-0 (efter att ha vunnit pucken i sarghörnet) och en perfekt passning till Andrew Rowes 4-0 är han banan i den här matchserien – och på kuppen: han fick igång MIK:s powerplay. Gjorde dessutom 5–2 i tom kasse.

MATCHFAKTA/DIREKTKVALET TILL SHL

Mora IK–Leksand IF 5–2 (0–0, 4–0, 1–2)

Första perioden: Skott: 15–7.

Andra perioden: 1–0 (0.21) Kevin Gagné (Ryan Johnston), 2–0 (1.22) Oskar Svanlund (Nils Carnbäck), 3–0 (5.04) Mathias Bromé (Michael Haga, Spencer Abbott) spel fem mot fyra, 4–0 (6.10) Andrew Rowe (Mathias Bromé, Viktor Amnér) spel fem mot fyra. Skott: 9–9.

Tredje perioden: 4–1 (13.48) David Rundqvist (Thomas Valkvae-Olsen), 4–2 (17.42) Filip Johansson (Mattias Ritola), 5–2 (18.17) Mathias Bromé (Viktor Amnér) spel fem mot sex, mål i tom bur. Skott: 7–10.

Skott totalt: 31–26.

Utvisningar, Mora IK: 11 x 2. Leksands IF: 12 x 2.

Domare: Richard Magnusson, Johan Nordlöf.