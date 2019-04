Morasupportrarna lyfte sig ordentligt när MIK reducerade matchserien: "Plexit nära att ramla in på isen"

Betygsskala

1: Underkänd

2: Godkänd

3: Bra

4: Mycket bra

5: Toppklass

Faleijs 1935

Betyg: 5

Kommentar: Morafansen hade åter Dan Ljungberg tillbaka som klackledare, efter att han i den första kvalmatchen tvingats avbryta på grund av hälsoskäl. Med Ljungberg tillbaka på "hyllan" – och en hockey som blev lyckosam för hemmalaget – eldade både stå- och sittplats på riktigt ordentligt matchen igenom.

När Mathias Bromé satte sitt 3–0-mål för Mora höll nästan plexiglaset nere vid hemmastå på att komma ut på isen i fansen totala eufori.

Inför nedsläpp tog klubben dessutom hjälp av ett nytt knep när man bakade samman det välkända Rocky Balboa-talet i sitt ordinarie intro.

"...it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward; how much you can take and keep moving forward".

Ett snyggt drag med tanke på Moras sits inför mötet – med matchunderläge 0–2.

Leksand Superstar

Betyg: 3

Kommentar: Superstar kom på besök, även denna gång med en välfylld bortastå, engagerade från start.

Redan innan nedsläpp hade man sin ingångsmarsch utanför arenan där man med hjälp av vit och blå rök intog Jalas Arena.

Väl inne i bortaborgen öppnade klacken starkt – men mattades av något i takt med att Leksands underläge blev allt mer problematiskt.

Med tanke på att ljudvolymen från hemmafansen denna kväll var något helt annat än den under kvalpremiären – hade man svårare att hävda sig under måndagskvällen.