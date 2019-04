Pettersson: Genomgång av Mora IK:s trupp – stjärnorna som försvinner och spelarna som klubben kan behålla

Som nyblivet allsvenskt lag kan Mora glömma bort att man hade förlängt kontrakten med ett antal nyckelspelare. De kontrakten gäller inte i hockeyallsvenskan, vilket förstås är bra för klubben med tanke på de ekonomiska skillnaderna mellan spel i den högsta och den näst högsta divisionen.

Här går jag lagdel för lagdel igenom de spelare som representerat Mora under säsongen för att se vilka spelare klubben faktiskt skulle kunna ha möjlighet att skriva nya kontrakt med, även om det egentligen är närmast omöjligt att spekulera om den galna säsong som nu inleds.

MÅLVAKTER

Janne Juvonen var Mora bästa målvakt den gångna säsongen, men blir förstås inte kvar i laget i Hockeyallsvenskan. Det skulle dock lagets övriga två målvakter kunna bli. Varken Christian Engstrand eller Isak Wallin har övertygat tillräckligt för att vara givna i SHL-trupper nästa säsong och att Engstrand var borta en längre period efter en hjärnskakning talar kanske också emot honom.

Frågan är dock vad Mora vill göra. Vill man behålla både Engstrand och Wallin om man får möjligheten? Har man råd att hålla sig med två SHL-meriterade målvakter, eller är det läge att satsa på unge Wallin, en egen produkt vars naturliga nästa steg i utveckling borde vara att ta förstaspaden i allsvenskan? Det finns något attraktivt med den senare tanken, om du frågar mig, även om det kanske är svårt att säga nej till Engstrand.

BACKAR

Till att börja med säger vi hej då till utländska trion Kevin Gagné, Ryan Johnston och Marek Daloga. Gagné var en av MIK:s absolut bästa backar, kanske den bästa, sett över hela säsongen och bör kunna landa i en annan SHL-klubb om han vill det. Johnston (som var Moras poängmässigt bästa back med 22 poäng i SHL) och Daloga har massor av spännande verktyg, men ingen av dem har riktigt levt upp till potentialen. Med det sagt känns det ändå osannolikt att de skulle följa med Mora ner till allsvenskan, eller att MIK skulle vilja betala vad det kostar ens om de ville det.

Den back, utöver Gagné, som jag tycker borde spela i SHL nästa säsong är Viktor Amnér. Amnér hade skrivit på ett nytt treårskontrakt med Mora och verkar trivas i staden och organisationen. Men han är 30 år gammal och har precis gjort sin bästa säsong någonsin och etablerat sig i SHL. För karriären är det knappast rätt läge att kliva ner i hockeyallsvenskan och jag kan bara hoppas att han hittar en ny arbetsgivare i en bättre liga. Skulle han mot förmodan stanna pratar vi klubbhjärta av ikoniska mått.

Sådana klubbhjärtan räknar vi med att både Adam Masuhr och Tomas Skogs har. Två veteraner som valde att återvända hem för att avsluta karriärerna i SHL med Mora. Och så skulle det förstås kunna bli, med tanke på att båda passerat 35. Det känns dock som att lagkaptenen Masuhr har så mycket hockey kvar i kroppen att det vore synd om han slutade redan nu, och utan att veta någonting känns det ändå som en rimlig gissning att det faktiskt blir i Mora, även om han absolut platsar i SHL fortfarande. För Skogs är läget annorlunda. Han har en betydligt sämre säsong bakom sig, den tog aldrig riktigt tog fart efter skadeproblem i höstas (och ja, det hänger så klart ihop). Det vore lätt att ge upp efter ett sådant år. Men det vore snyggt att komma tillbaka, friskare, starkare och bättre, och visa att gammal är äldst. Har Tomas Skogs motivationen att försöka vore det märkligt om Mora sa nej.

Norske Erlend Lesund gick framåt under säsongen och var bättre än tidigare, men knappast bra nog för att få SHL-anbud. Har varit en stabil allsvensk back i Mora tidigare och är en spelare att behålla. Jonathan Carlsson är också i gränslandet, men hur rotad är han i klubben efter tre månader? Även om det skulle bli allsvenskt spel för Carlsson nästa säsong känns det inte givet att det blir i Mora.

Juniorbacken Anton Schagerberg var ombytt i 19 SHL-matcher under säsongen och spelade mest ströminuter. Jag är tveksam till om allsvenskan är rätt nivå för Schagerberg redan nu, men en plats för att bredda truppen är inte uteslutet.

Och till sist har vi då Daniel Grillfors, som är 37 år gammal när nästa säsong börjar och som missade hela säsongen på grund av en skada. Spelar hans ens hockey nästa år? Jag tänker inte spekulera om folks hälsa, men kan i alla fall konstatera att han själv lät tveksam när vi pratade med honom för några veckor sedan.

(Även Joakim Lilliehöök spelade med Mora under säsongen, men värvades av AIK i oktober och är borträknad som MIK-spelare i den här sammanställningen)

FORWARDS

Det är här det fanns mest stjärnglans i Mora den här säsongen, även om målskyttet var ett stort problem i kvalet mot Leksand. Att Andrew Rowe och Spencer Abbott hade förlängt sina kontrakt med klubben inför nästa säsong gör att degraderingen till allsvenskan smärtar ännu mer. För nej, de blir inte kvar, och det blir inte heller Mathias Bromé (som enligt envisa rykten var på väg bort i alla fall) och Michael Haga, duon som tillsammans med Abbott och Rowe var i särklass i MIK när det gäller poängproduktion.

Matt Bailey är kanske inte lika attraktiv på marknaden, och spelade faktiskt med Mora när laget gick upp från allsvenskan senast. Men då kom han in sent under säsongen. Att ha med honom från start i höst vore fantastiskt, men känns som önsketänkande.

John Persson har en meritlista som säger att inte heller han kommer att spela i allsvenskan.

Matej Stransky och Michael Keränen är med all säkerhet också förlorade. Stransky var en injektion när han kom, men försvann när det gällde som mest. Keränen levde aldrig upp till sin potential. En gissning är att ingen av dem spelar ishockey i Sverige nästa säsong.

Niki Petti var en lojal slitvarg som gjorde mycket nytta på isen, även om han inte producerade offensivt. Skulle kanske få mer utväxling i allsvenskan, men det skulle ändå vara lite av en chansning från Moras sida och gissningsvis en lite för dyr sådan.

Robin Johansson och Sebastian Hartmann är två spelare som skulle kunna göra nytta i många SHL-lag, men som kanske inte kan vara säkra på att få några sådana anbud. Får de inte det borde Mora ligga bra till i Johanssons fall, med tanke på att han har sex säsonger bakom sig i klubben. När det gäller Hartmanns namnteckning borde det bli tuff konkurrens från andra allsvenska lag.

Hade Emil Aronsson inte fått säsongen förstörd av en tuff skada hade han kanske kunnat ta det steg som gjort att han blivit kvar i SHL. Nu lär han få ta nya tag i allsvenskan, där han gjorde bra ifrån sig senast i Mora. Absolut en spelare att satsa på för klubben.

Skadeproblem drabbade även Alexander Hilmerson under året. Mr Mora, med elva säsonger i A-laget bakom sig, är dock bara 28 år gammal och lär väl hänga med klubben till allsvenskan om han inte får för sig att det vore kul att använda hockeyn för att se sig om i världen innan karriären är över.

Kvar borde även Oskar Svanlund bli. En säsong i allsvenskan kan faktiskt vara vad den rivige 21-åringen från Lerum behöver för att utvecklas i rätt riktning. Detsamma gäller Matej Galbavy, slovaken som lånades ut till norska Ringerike där han gjorde 19 poäng på 27 matcher, och Nils Carnbäck som värvades från Växjö under säsongen och som vi främst finns för det där målet i sista kvalmatchen mot Leksand som hade kunnat betyda så mycket för Mora. Finns det plats för alla tre i nästa års upplaga av Mora IK?

Och förresten, kommer ni ihåg Emil Bejmo? Ja, det är klart att ni gör. Han var ju lagkapten i MIK när klubben gick upp till SHL för ett par år sedan. Hade det tuffare i högsta ligan och spelade bara (sparsamt i) 17 matcher den här säsongen, innan han lånades ut till Södertälje. Vill han tillbaka till Mora finns ingen anledning att säga nej.

Adam Edström är, likt Anton Schagerberg, en junior som lyftes upp, breddade truppen och spelade ströminuter. Bjöd på en riktigt läcker assist när han noterades för sin första och enda poäng i SHL, hemma mot Brynäs. Är junior även nästa år och bör ha en plats i klubben i minst ett år till även om man inte tror att han är riktigt redo för Hockeyallsvenskan.

Ytterligare fem juniorer: Alex Lind, Isak Garfvé, Charles Eklund, Niklas Sandberg Örnmarker och Charles Eklund, spelade med A-laget vid minst ett tillfälle. Sandberg Örnmarker blir senior nästa säsong och får nog leta efter en lämplig klubb i hockeyettan om han vill fortsätta att satsa på hockeyn. När det gäller de övriga beror det förstås till viss del på truppens bredd och vem som blir tränare, man jag skulle inte bli överraskad om Garfvé (född 2002) och Eklund (2001) med rätt utveckling spelar A-lagshockey lite mer regelbundet redan nästa vinter.

Hur det verkligen blir? Det återstår att se. Men räkna med att jag har många fel. Det finns en anledning till att det kallas för "silly" season.