Porsberger saknas och Gråhns tillbaka – så ställer SSK och Leksand upp

Hemmalaget Södertälje SK gör ett par förändringar i truppen från senast. Stefan Gråhns fick stå åt sidan senast men är nu tillbaka i truppen. Detta betyder att Thom Flodkvist lämnar sin plats i fjärdekedjan men är med i truppen som extraforward. Både Petter Hansson och Lukas Feuk hamnar utanför truppen i dagens match.

Så startar SSK

Målvakter:

Alexander Sahlin, George Sörensen

Backpar:

Marcus Fagerudd–Stefan Johansson

Marcus Oscarsson–Jacob Spångberg

Axel Andersson–Nicklas Grossmann

Filip Pilö

Kedjor:

Mikael Ahlén–Lucas Carlsson–Sebastian Bengtsson

Seabstian Dyk–Christopher Liljewall–Nicolai Meyer

Ludwig Blomstrand–Hugo Gustafsson–David Åslin

Stefan Gråhns–Sebastian Höglund–Måns Lindbäck

Extraforward:

Thom Flodkvist

I gästande Leksand saknas Johan Porsberger efter att han skadat sig under lördagens träning. Detta efter ett olyckligt fall. In i truppen kommer istället Erik Aterius som tidigare varit avstängd. Martin Karlsson är tillbaka på is men inte redo för match ännu och står därför utanför söndagens matchtrupp.

Så startar Leksand

Målvakter:

Axel Brage, Jonas Arntzen, Jonas Levén

Backpar:

Filip Johansson–Mattias Karlsson

Lucas Nordsäter–Daniel Gunnarsson

Axel Bergkvist–Mattias Nilsson

Hugo Enock

Kedjor:

Tobias Forsberg–Jon Knuts–Erik Aterius

Thomas Valkvae-Olsen–Linus Persson–Oskar Lang

Marcus Karlberg–Jesper Ollas–Wilde Bröms

Tor Immo–David Rundqvist–Anton Karlsson

Extraforward:

David Lundmark