Sjunde raka segern för Leksand – krossade nästjumbon Almtuna

Leksands IF ramade in den här festliga fredagskvällen med en mäktig och vacker hyllning till en av klubbens största genom tiderna: Niklas Eriksson. Efter den nästan 30 minuter långa – och minnesvärda – ceremonin släpptes pucken mellan Leksand och Almtuna.

Det var nära att Hockeyallsvenskans nästjumbo från Uppsala fick en smakstart då pucken dansade längs med mållinjen bakom Axel Brage i Leksandsmålet. Sedan växte Leksand allt mer in i matchen och tog över det mesta och skapade flera målchanser. Bland annat hade Jesper Ollas ett superläge på retur som bara ska vara mål, men Almtunas målvakt Arvid Ljung var omutbar i första perioden.

Perioden slutade mållös och inför andra perioden hade Almtuna ett gyllene läge att ta ledningen med spel fem mot tre i 68 sekunder. Bortalaget slarvade bort möjligheten.

Då återtog Leksand allt initiativ och tog ledningen genom Linus Persson efter ett vackert mönsteranfall iscensatt av Mattias Ritola, som spelade snett framåt till Porsberger som la in pucken framför mål till Persson som vinklade in i mål.

Martin Karlsson och Oskar Lang ökade sedan på till 3-0 för ett dalalag som dominerade det mesta ute på isen den andra perioden.

I början av tredje perioden gjorde Leksand två mål på en minut och satte spiken i kistan med David Rundqvists 5–0-mål. Dalalaget lyckades emellertid inte hålla nollan för första gången den här säsongen då Alexander Lunsjö tröstmålade för gästerna.

Leksand tog sjunde raka segern och är tabellfyra på 74 poäng, två poäng bakom trean Karlskoga på 76 poäng.

Matchens grej

Leksands IF ska ha allt beröm för den väldigt fina och värdiga hyllningen till Niklas Eriksson, 17 LIF-säsonger och 721 matcher i Leksandströjan. Det är svårt att nå NHL-klass men här var man inte långt borta. Niklas Eriksson klev in på röda mattan till Bruce Springsteens Born to run och lämnade den till U2:s Beautiful day. Vackert så.

Matchens miss

5229 åskådare i Tegera Arena. Helt okej med tanke på motstånd och fredagskväll. Men. Tråkigt att inte fler kunde närvara den här kvällen för att se en historisk ceremoni och sedan en hemmakross av Leksands IF. Med tanke på att det handlade om en hyllning till en av klubbens största genom tiderna är det förvånande att inte fler kom.

Matchens tre bästa spelare

Jesper Ollas, Leksand

Han får mycket beröm nu och det ska han ha. Han skapade mycket på egen hand och även om han brände ett par riktigt vassa lägen var han en av de mest tongivande i dagens Leksand, med sällskap av Martin Karlsson och Jon Knuts.

Johan Porsberger, Leksand

Han ser ut att stortrivas i den nykomponerade kedjan tillsammans med Linus Persson och Mattias Ritola – som kan bli riktigt, riktigt bra längre fram i vår.

Oskar Lang, Leksand

Även den här puckskicklige liraren förtjänar att nämnas efter sitt vackra 3–0-mål, som han gjorde efter ha plockat upp pucken vid egen blå och sedan åkt iväg all bevakning och sprätta in pucken vid närmsta stolpen. Klassmål. Var inblandad i mycket annat framåt också.

Matchfakta: Hockeyallsvenskan

Leksands IF – Almtuna IS 5–1 (0–0, 3–0, 2–1)

Andra perioden: Andra perioden: 1–0 (6.22) Linus Persson (Johan Porsberger, Mattias Ritola), 2–0 (12.10) Martin Karlsson (Jesper Ollas, Jon Knuts), 3–0 (18.08) Oskar Lang (Axel Bergkvist).

Tredje perioden: 4–0 (0.43) Martin Karlsson (Mattias Ritola, Mattias Karlsson), spel fem mot fyra, 5–0 (1.44) David Rundqvist (Lukas Enqvist, Erik Aterius), 5–1 (7.28) Alexander Lunsjö (Simon Johansson).

Skott: 41–22 (15–10, 14–4, 12–8)

Utvisningar, Leksand: 4x2. Almtuna: 4x2.

Domare: Peter Lyth.

Publik: 5229.