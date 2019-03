Borlänges mardröm – tappade tvåmålsledning på nio sekunder och föll i sudden mot Huddinge

TV: Huddinge vände och vann galna dramat – så var play off-matchen mot Borlänge

Huddinge IK – sexa i södra allettan – hade kämpat ned Kalmar HC i play off 1 för bara tre dagar sedan.

Borlänge Hockey – trea i norra allettan – hade varit spelledigt i två veckor.

Fördel HIK således, med tempot i benen?

Nja.

Tisdagskvällens första match (i bästa av tre) av play off 2 till allsvenskt kval blev en markering från det högre rankade Borlänge, åtminstone i de två första perioderna.

För efter en mållös, tät och smågrinig förstaperiod med tydlig kvalkaraktär lossnade det så till slut sent i period 2 för Borlänge som dittills varit det bättre laget.

Skyttekungen Markus Persson såg via en elegant prestation i offensiv zon till att få Huddinges Kim Lennhammer utvisad för slashing. I det efterföljande powerplay-spelet fick sedan Persson assistpoäng när Adam Byström Johansson skickade in returen på hans skott.

Borlänge tog med sig uddamålsledningen in i den tredje perioden, och Huddinge tvingades jaga mot gästerna som efter två perioders spel ledde skottstatistiken med hela 21–8.

HIK repade dock nytt mod i inledningen av den tredje perioden i sin desperata kvitteringsjakt, och Henrik Edström tvingades till flera parader för att hålla sin nolla intakt. Borlänge var pressat, och tränaren Dennis Hall tog timeout efter sju minuter.

Huddingeanstormningen bedarrade något efter brejket. Och när Timrålånet Christoffer Jansson satte 2–0 med drygt fem minuter kvar att spela såg matchen ut att vara klar. Men Huddinge visade moral och tog sig tillbaka in i matchen efter ett sanslöst drama. I powerplay tog hemmalaget ut sin målvakt Pontus Eltonius och petade först in 1-2-reduceringen genom Björn Jonasson med 18.45 på matchuret. Bara n i o sekunder senare slog Huddinge till igen när Anton Kalte skickade in 2–2-kvitteringen.

Matchen gick till förlängning, och väl där såg Jonasson ut att ha avgjort efter fem minuter. Men domarna ansåg att forwarden spelade med för hög klubba när han styrde in pucken i nät.

Borlänge kom undan med ett nödrop den gången, men till slut gick det inte längre mot ett toktaggat Huddinge i förlängningen. Efter 16.55 satte Marcus Björk matchavgörande 3–2 till hemmalaget – och därmed är Borlänge illa ute i matchserien.

Laget är piskat att vinna hemma på fredag, annars är säsongen över.

Lyckas masarna vinna väntar i stället en direkt avgörande match på lördag, som även den spelas i Borlänge ishall.

Matchfakta/Playoff 2 till hockeyallsvenskt kval

Huddinge IK-Borlänge Hockey 3–2 e. sd. (0–0, 0–1, 2–1, 1–0)

Andra perioden: 0–1 (17.20) Adam Byström Johansson (Markus Persson, Henrik Olsén), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 0–2 (14.44) Christoffer Jansson (Markus Persson), 1–2 (18.45) Björn Jonasson (Andreas Maier, Johan Mörnsjö), spel sex mot fyra, 2–2 (18.54) Anton Kalte (Joakim Hällerström, Kim Lennhammer).

Förlängning: 3–2 (16.55) Marcus Björk (Johan Mörnsjö).

Skott: 39–38 (3–10, 5–11, 16–12, 15–5).

Utvisningar, HIK: 5x2. BHF: 4x2.

Domare: Alexander Österberg.

Publik: 514.