Borlängetränaren får komma "hem" i play off 2: "Tror Huddinge kan passa oss"

Efter förra säsongens succé och spel i kvalserien spände Borlänge Hockey bågen inför årets säsong. Trots en stor spelaromsättning hittade laget tidigt ett vägvinnande sätt och grundserien "promenerades" hem i suverän stil.

Borlänge var sedan en av storfavoriterna i den norra Allettan. Efter en aningen knackig inledning fick Borlänge ordning på spelet och knep till sist den viktiga tredjeplatsen.

– Vi vill alltid vinna så mycket som möjligt. Nu gjorde vi inte riktigt det, men slutfasen är vi nöjda med och den innebar att vi hamnade i det här läget att vi fick välja motståndare i play off 2 där vi även får hemmaplansfördel, säger Hall.

Efter att Östersund hade valt Forshaga och Kristianstad dragit Segeltorp återstod Huddinge, Hudiksvall, Visby och Troja-Ljungby för Borlänge.

Var det ett enkelt val?

– Ja, men det det tycker jag. Det blev ganska väntat och jag tror att Huddinge kan passa oss.

Dennis Hall, med FoC Farsta som moderklubb, kom till Borlänge inför säsongen 2016/2017 från just Huddinge IK och ett uppdrag som J20-tränare.

– Det blir som att komma hem igen, säger Hall inför tisdagens första möte i Björkängshallen. Returen spelas i Borlänge på fredag och om behövs det en avgörande match, så spelas även den i Borlänge, på lördag.

I fjol möttes Borlänge och Huddinge fyra gånger. Samtliga matcher, två i Hockeyettanfinalen och två i kvalserien, vanns av Borlänge.

– Det är ny säsong och nya förutsättningar nu, men jag har följt Huddinge och tycker att deras spel påminner ganska mycket om sättet de spelade på ifjol.

Huddinge tog sig till play off 2 via seger mot Kalmar i play off 1 medan Borlänge har förberett sig med träningar i nästan två veckor.

– Känslan är bra och vi har tävlat extremt bra mot varandra på träningarna. Det är ju viktigt att hålla uppe tävlingsinstinkten när det är matchuppehåll, säger Hall.

Vad blir nycklarna för att vinna mot Huddinge?

– Att göra de små detaljerna rätt. Det kan handla om att inte bli för stressad och göra saker på egen hand, utan att hålla sig till det som vi har kommit överens om. Annars riskerar man att sätta sig själv och lagkamraterna i en svåra situationer.

Truppen är skadefri. Enda lilla frågetecknet finns för backen Marcus Lundberg som har feber och stod över söndagens träning.

Samtliga matcher i play off 2:

Östersund–Forshaga

Kristianstad–Segeltorp

Borlänge–Huddinge

Tranås–Visby

Piteå–Hudiksvall

Vimmerby–Troja-Ljungby

Segrarna klara för play off 3