Sandviken ställde in matchen mot Orsa som skulle spelas under fredagskvällens omgång. Anledningen var att man hade problem att få ihop laget, skriver Orsa på sin facebook–sida. Matchen spelas under lördagen istället, klockan 17:30. Förra mötet slutade med vinst för Orsa där man vann med 2–4.