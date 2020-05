Högsäsong för ormbett under våren – så skyddar du din hund: "Ökning på 70 procent"

Risken för att hunden blir ormbiten ökar nu när värmen kommer och hundpromenaderna i skog och mark blir både fler och längre. Försäkringsbolaget If får in allra flest skador kopplade till ormbitna hundar under maj månad.

Hela högsäsongen för ormbett är mellan maj och augusti, men ett snitt för de senaste fem åren visar att antalet ormbett är 70 procent fler i maj än i april.

Ett huggormsbett är farligare för en hund än för en vuxen människa.

– Stora och små hundar är lika känsliga för ormgiftet, som i värsta fall kan vara livshotande, säger Jenny Stenberg.

Hundar blir oftast ormbitna i ett ben eller en tass eller kring nosen.

– Om hunden blir ormbiten ska man alltid kontakta veterinär omedelbart. Det är också viktigt att hålla hunden så stilla som möjligt om man misstänker att den fått ett bett.

Det finns olika sätt du kan skydda din hund från att bli ormbiten: håll gräsmattan kortklippt, stampa hårt i marken och plocka bort ris- och lövhögarna hemma.

Tills sist, var extra vaksam soliga och varma dagar.

Så skyddar du hunden mot huggormsbett:

• Håll din gräsmatta kortklippt. Huggormar trivs inte på välklippta gräsmattor och känner sig osäker på fria ytor.

• Plocka bort ris och löv på marken där du inte vill ha ormar, de söker sig ofta till ris- och lövhögar.

• Var extra vaksam soliga och varma dagar. Huggormarna gillar att ligga och sola sig och kommer fram när solen visar sig.

• Om du är ute i skog och mark kan du stampa lite extra hårt med fötterna. Huggormar känner när marken vibrerar och brukar försvinna när någon rör sig i närheten.

Tips om hunden blir ormbiten

• Kontakta alltid veterinär omgående om du misstänker att din hund blivit ormbiten, även om hunden inte verkar påverkad.

• Håll din hund stilla och låt den vila. Om hunden rör på sig kan giftet spridas snabbare ut i kroppen. Bär din hund om det är möjligt.

• Låt ormbettet vara. Använd inte bandage eller försök att kyla ner runt bettet.