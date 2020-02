Högtryck på bostadsmarknaden – Falumäklaren: "Hösten 2018 var försiktig"

2020 öppnade med svagt stigande priser på bostadsmarknaden och bostadsrätterna uppges ha blivit dyrare medan villapriserna legat still en längre tid. Under hösten låg priserna i stort sett stilla men sett under ett års sikt så har bostadsrätter och villor blivit 6 procent dyrare generellt över hela landet.

Det visar månadsstatistik från Svensk Mäklarstatistik.

LÄS MER: Här planeras bostäder på klassiska industrimarken

I Falun byggs tre större projekt med bostadsrätter; kvarteret Hyttbäcken längs Gruvgatan, Lilla Källviken och Surbrunnsområdet.

– Sen har vi även Bo-Klok-husen och sen är också Bovieran på gång, säger Joakim Folkesson, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

BILDEXTRA: Unik inblick i kvarteret Teatern

I Bostadsrättsföreningen Hyttbäcken, där Lillskär är byggherrar, byggs 42 lägenheter. 35 stycken av dem är i dag sålda. Lillskär har även kommande projekt i Borlänge, Ludvika och Leksand.

– Det är sju bostadsrätter kvar där och 25 blev sålda vid byggstart. Det motsvarade 60 procent av beståndet, säger Folkesson.

Räntorna ser ut att bli fortsatt låga

Folkesson säger också att försäljningarna vid Lilla Källviken pågår.

– All nyproduktion funkar och försäljningarna rullar på och det kommer ju att fortsätta att byggas och räntorna ser ut att bli fortsatt låga och det resulterar i efterfrågan.

I Surbrunnsområdet, bostadsrättsföreningen Högbobäcken som byggs av Obos, är halva beståndet i dag sålt.

– Den senaste månaden har vi sålt 4-5 lägenheter där och beståndet för Lilla Källviken rullar också på.