Höjda priser för kollektivtrafiken i Dalarna – pandemin orsaken

Enligt ett beslut som fattats i kollektivtrafiknämnden tidigare kommer nya priser gälla inom regionens busstrafik från och med den första maj.

Priserna kommer höjas med två procent. Det beror på covid-19-pandemin och att regionen förlorat pengar under, då man fått köra extra trafik för att undvika trängsel, uppgav regionen på en presskonferens.

På presskonferensen meddelade man också att den "skolkortsspärr" som infördes under 2019, att skolelever bara kunde åka två resor per dag, hävdes under torsdagen.