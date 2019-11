Hoppet om istid lever på Herosvallen – laget anmält till seriespel

– Än törs vi inte säga att vi kan genomföra säsongen, men vi har anmält oss för säkerhets skull. Lyckas vi få ihop tillräckligt med spelare är allt klart för att spela, säger klubbens ordförande Stig Persson.

Heros finns med andra ord med på det preliminära spelschema som släpptes i dagarna, med hemmaderbyt mot Grängesberg den 4 januari som den stora höjdpunkten.

– Just nu saknas det 3–4 spelare. Vi måste ha så att det finns folk om någon blir sjuk eller skadad.

En förutsättning är också att det finns is på Herosvallen. Även om laget skulle kunna hyra in sig i Västanfors eller Grängesberg är is på hemmaplan det som kan avgöra om man till sist får ihop ett lag eller inte.

– Ska man åka någon annanstans blir det restid och kanske sena träningstider. Sånt spelar så klart in. Vi får ta det här året för vad det är, men vill hålla dörren för att spela öppen så länge som möjligt.

Jobbet med den läckande isanläggningen på Herosvallen har pågått i flera veckor – och pågår fortfarande.

– Läckagesökning och provtryckning fortgår. Just nu finns det ingen läcka, men det kan komma fram fler när man fyller systemet och provtrycker fullt ut, säger fastighetschefen Leif Kihlström, som får löpande rapporter om arbetet.

Håller anläggningen som tänkt finns förhoppningen att kunna ge grönt ljus nästa vecka.

Att spola upp naturis, vilket det gynnsamma vädret möjliggör just nu, är inget alternativ, menar Stig Persson.

– Det är ju ett stort dike uppgrävt, så vattnet skulle rinna ner där och frysa, konstaterar han.

